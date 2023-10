Goiás x São Paulo: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Goiás e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

O São Paulo encara o Goiás mirando a parte de cima da tabela. O Tricolor, que vive bom momento na temporada, empatou com o Vasco na última rodada e está na 10ª colocação.

Do outro lado, o Goiás, precisa vencer para se livrar da zona de rebaixamento. O Esmeradino está com a mesma pontuação do Vasco, com 27 pontos, e ocupa a 18ª colocação.

Escalação do Goiás contra o São Paulo

Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo (Sander); Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno e Anderson Oliveira (Palacios)

Escalação do São Paulo contra o Goiás

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Luciano

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Goiás e São Paulo terá transmissão na TV Globo e Premiere

Como assistir online Goiás e São Paulo hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay

Qual é o próximo jogo do Goiás ?

21/10 - Cuiabá x Goiás - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do São Paulo ?