Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas desta sexta-feira, 21

A sexta-feira, 21, terá uma programação mais enxuta, mas com partidas de peso no futebol europeu. A Premier League dá início à nova temporada, e La Liga e Ligue1 também têm jogo nesta sexta.
Veja os jogos desta sexta-feira, 21
Campeonato Saudita
- 13h | Al Riyadh x Al Nassr
- 15h | Al Qadsiah x Al Ittihad
- 15h | Al Faisaly x Neom
Campeonato Turco
- 15h30 | Erzurumspor x Galatasaray
Campeonato Francês
- 15h45 | Olympique de Marseille x Strasbourg
Campeonato Inglês
- 16h | Arsenal x Coventry City
Campeonato Espanhol
- 16h | Real Betis x Real Sociedad
Veja onde assistir aos jogos desta sexta-feira, 21
Canal GOAT
- 13h | Al Riyadh x Al Nassr | Campeonato Saudita
- 15h | Al Qadsiah x Al Ittihad | Campeonato Saudita
- 15h | Al Faisaly x Neom | Campeonato Saudita
Xsports
- 13h | Al Riyadh x Al Nassr | Campeonato Saudita
- 15h | Al Faisaly x Neom | Campeonato Saudita
- 15h45 | Olympique de Marseille x Strasbourg | Campeonato Francês
Bandsports
- 15h | Al Faisaly x Neom | Campeonato Saudita
Disney+
- 15h30 | Erzurumspor x Galatasaray | Campeonato Turco
- 16h | Arsenal x Coventry City | Campeonato Inglês
CazéTV
- 15h45 | Olympique de Marseille x Strasbourg | Campeonato Francês
- 16h | Real Betis x Real Sociedad | Campeonato Espanhol
ESPN
- 16h | Arsenal x Coventry City | Campeonato Inglês