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Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas desta sexta-feira, 21

Al Nassr, Al Ittihad, Galatasaray e Arsenal movimentam a programação do futebol internacional

Esporte: sexta terá poucos jogos, mas importantes para a temporada (Esportes/Exame)

Esporte: sexta terá poucos jogos, mas importantes para a temporada (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 05h47.

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A sexta-feira, 21, terá uma programação mais enxuta, mas com partidas de peso no futebol europeu. A Premier League dá início à nova temporada, e La Liga e Ligue1 também têm jogo nesta sexta.

Veja os jogos desta sexta-feira, 21

Campeonato Saudita

  • 13h | Al Riyadh x Al Nassr
  • 15h | Al Qadsiah x Al Ittihad
  • 15h | Al Faisaly x Neom

Campeonato Turco

  • 15h30 | Erzurumspor x Galatasaray

Campeonato Francês

  • 15h45 | Olympique de Marseille x Strasbourg

Campeonato Inglês

  • 16h | Arsenal x Coventry City

Campeonato Espanhol

  • 16h | Real Betis x Real Sociedad

Veja onde assistir aos jogos desta sexta-feira, 21

Canal GOAT

  • 13h | Al Riyadh x Al Nassr | Campeonato Saudita
  • 15h | Al Qadsiah x Al Ittihad | Campeonato Saudita
  • 15h | Al Faisaly x Neom | Campeonato Saudita

Xsports

  • 13h | Al Riyadh x Al Nassr | Campeonato Saudita
  • 15h | Al Faisaly x Neom | Campeonato Saudita
  • 15h45 | Olympique de Marseille x Strasbourg | Campeonato Francês

Bandsports

  • 15h | Al Faisaly x Neom | Campeonato Saudita

Disney+

  • 15h30 | Erzurumspor x Galatasaray | Campeonato Turco
  • 16h | Arsenal x Coventry City | Campeonato Inglês

CazéTV

  • 15h45 | Olympique de Marseille x Strasbourg | Campeonato Francês
  • 16h | Real Betis x Real Sociedad | Campeonato Espanhol

ESPN

  • 16h | Arsenal x Coventry City | Campeonato Inglês

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