Vasco x Fortaleza: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Vasco e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 21h30, no estádio São Januário, Rio de Janeiro. A partida é válida pela 27ª rodada do Brasileirão Série A.

Após empate em casa diante do São Paulo na última rodada, o Vasco precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. A equipe está na 17ª colocação com 27 pontos.

Já o Fortaleza, na sexta colocação, quer um triunfo para se manter na parte de cima. A equipe não perde a seis jogos e mira entrar na zona de classificação direta para a Libertadores.

Escalação do Vasco contra o Fortaleza

Léo Jardim Rodríguez, Medel, Léo Pelé, Lucas Piton, Zé Gabriel, Bruno Praxedes, Marlon Gomes, Payet, Gabriel Pec e Vegetti

Escalação do Fortaleza contra o Vasco

João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco, Zé Welison, Caio Alexandre, Yago Pikachu, Pochettino, Guilherme e Lucero

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Vasco hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30, entre Vasco e Fortaleza terá transmissão na TV Globo e Premiere

Como assistir online Vasco e Fortaleza hoje?

Você pode assistir a partida online através do Premiere, através da Amazon Prime Video e Globoplay

Qual é o próximo jogo do Vasco ?

22/10 - Flamengo x Vasco - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Fortaleza ?