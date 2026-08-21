O que é Custom GPT e como ele pode auxiliar na rotina corporativa

Uma empresa que utiliza o ChatGPT para diferentes atividades pode acabar repetindo as mesmas instruções em várias conversas. Definir o tom de um texto, explicar como determinada informação deve ser organizada ou indicar quais documentos servem de referência são exemplos de orientações que precisam ser retomadas com frequência.

Os Custom GPTs surgem para reduzir esse trabalho. Eles são versões personalizadas do ChatGPT configuradas para seguir instruções específicas e, dependendo da finalidade, utilizar arquivos fornecidos pelo próprio usuário como referência.

A ideia é criar um assistente voltado para uma necessidade determinada, em vez de começar cada conversa do zero.

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O que é um Custom GPT?

Um Custom GPT é uma versão personalizada do ChatGPT que pode receber instruções próprias, conhecimento adicional e configurações específicas para cumprir determinada função.

Uma equipe de marketing, por exemplo, pode criar um GPT orientado para revisar textos de acordo com um manual de marca.

Já o departamento de recursos humanos pode configurar outro para ajudar a organizar informações sobre processos internos, seguindo documentos disponibilizados pela empresa.

A personalização não significa que o modelo passa a ser treinado do zero. O usuário define como aquele GPT deve se comportar e quais referências deve considerar ao realizar suas tarefas.

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Como ele pode ser usado no trabalho

Uma das aplicações mais simples está na padronização de atividades repetitivas. Um Custom GPT pode receber instruções sobre tom de voz, estrutura de documentos, critérios de revisão ou procedimentos internos e seguir essas orientações nas interações seguintes.

Na produção de conteúdo, por exemplo, uma equipe pode configurar um assistente para revisar materiais conforme um guia editorial. Basta fornecer as regras e indicar o tipo de tarefa que deve ser realizada.

A mesma lógica pode ser aplicada a relatórios, documentos internos, atendimento ao cliente, organização de informações e outras atividades que seguem padrões definidos.

Arquivos podem fazer parte da configuração

Outro recurso relevante é a possibilidade de fornecer documentos para servir como base de consulta, de acordo com os recursos disponíveis na conta e na configuração utilizada.

Uma empresa pode, por exemplo, disponibilizar um manual de procedimentos para que o GPT consulte suas orientações ao responder perguntas. Isso pode facilitar o acesso a informações que antes dependiam da procura manual em diferentes arquivos.

Ainda assim, o conteúdo fornecido deve ser revisado e atualizado. Se uma regra interna mudar, o documento usado como referência também precisa acompanhar a alteração.

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A personalização ajuda a direcionar o comportamento do modelo, mas não elimina a possibilidade de erros. A resposta pode estar bem escrita e, mesmo assim, conter uma informação incorreta ou interpretar determinado contexto de maneira inadequada.

Por isso, tarefas que envolvem decisões importantes, informações confidenciais ou consequências jurídicas e financeiras exigem revisão adequada antes que o resultado seja utilizado.

Quando vale a pena criar um

O recurso tende a fazer mais sentido quando uma mesma atividade exige instruções recorrentes ou segue critérios que precisam ser mantidos ao longo do tempo. Quanto mais estruturado for o processo, maior pode ser o ganho de consistência.

Para equipes, a vantagem também está em concentrar determinadas orientações em um único assistente personalizado.

Na rotina corporativa, portanto, o principal ganho está na combinação entre padronização e praticidade: tarefas recorrentes podem começar com um conjunto de instruções já definido, deixando o usuário livre para concentrar sua atenção no conteúdo específico de cada demanda.