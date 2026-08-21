No Distrito da Inovação, Porto Alegre aposta na resiliência climática para atrair negócios

Entre as avenidas Farrapos e Voluntários da Pátria, o Quarto Distrito de Porto Alegre pulsa com a potência industrial e a memória viva das marcas deixadas pelas enchentes históricas de maio de 2024.
Após a região ficar debaixo d'água, galpões de antigas fábricas voltam a ser ocupados por startups, coworkings e bares. O Instituto Caldeira, hub de inovação instalado em uma fiação centenária, vizinha da Vila Flores, deu a volta por cima e investiu R$ 120 milhões em expansão.
Mais de dois anos após a pior tragédia climática do Rio Grande do Sul, a área de 258 hectares considerada polo de inovação e economia criativa vem reconstruindo, dia após dia, sua relação com a cidade e com o próprio rio Guaíba.
É nesse território que a prefeitura quer mostrar que Porto Alegre está de fato mais preparada para os próximos eventos climáticos extremos e convencer o mercado de que vale a pena investir ali.
A aposta se materializa na nova plataforma Distrito da Inovação, que reúne, em tempo real, dados sobre proteção contra cheias, projetos urbanos e oportunidades de negócio na região.
A estratégia é transformar resiliência climática em atrativo e fator de tomada de decisão, destacou Matheus Marchiori, coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).
O tema ganhou espaço em um painel ao lado da colega de secretaria Vaneska Henrique, durante o Codex Experience na quinta-feira, 20, evento que discutiu como dados e tecnologia estão redefinindo a resposta às mudanças climáticas no Brasil.
"Queremos trazer mais confiança para investidores e mostrar que estamos preparados para a nova realidade do clima", afirmou, em entrevista à EXAME.
A ideia, segundo ele, é resgatar a potência da região e expandir por toda a cidade de Porto Alegre.
Atualmente, o ecossistema urbano concentra mais de 18 mil empresas e 636 pontos de interesse entre gastronomia, entretenimento e serviços.
A localização também é estratégica: o território fica próximo ao aeroporto, é conectado a duas estações de trem e está inserido em uma Região Metropolitana com cerca de 4,5 milhões de habitantes.
O próximo passo é fazer com que esse potencial econômico seja compatível com o risco climático da região.
Para isso, a prefeitura prevê mais de R$ 1 bilhão em investimentos até 2027 em infraestrutura sustentável, revitalização de ruas e calçadas, proteção contra cheias, corredores ecológicos e novos espaços públicos. As obras têm início previsto para o segundo semestre do ano que vem.
48 obras, um retrato em construção
É nos bastidores da plataforma, porém, que a promessa de resiliência ganha corpo. Um dos painéis mostra, em tempo real, a situação do sistema de proteção e drenagem que cobre a capital gaúcha: comportas, casas de bombas, diques, redes e condutos.
Das 60 obras previstas, 48 já foram concluídas, 8 estão em andamento e 4 seguem em projeto.
No entanto, o coordenador da secretaria ambiental reconhece que os dados ainda são um retrato incompleto.
"Entendemos que tem um nível de informação que ainda precisa ser aprimorado. A ferramenta é uma primeira entrega, mas queremos evoluir para um maior nível de precisão e abrangência", ressaltou.
Além do sistema de proteção, há também indicadores econômicos, como métricas do mercado imobiliário e do ecossistema de negócios da região.
Parte da confiança que a prefeitura busca depende também de quem já está lá. A delimitação da área foi definida por meio de um Acordo de Cooperação com o Instituto Caldeira e é essa aliança entre poder público e setor privado que, segundo Matheus, sustenta a credibilidade do projeto.
"Eles já são resilientes no ecossistema de inovação, têm uma gama de empresas e startups. Precisamos dessa parceria do setor público com o privado", resumiu.
Nesse sentido, a plataforma representa um esforço de transparência sobre o estado da infraestrutura de proteção contra as águas em uma cidade que, no convívio com os efeitos dramáticos das mudanças climáticas, ainda precisa conciliar reconstrução e prevenção.
A própria prefeitura admite que a base de dados ainda está em construção. O desafio, agora, é fazer com que a transparência ajude a transformar resiliência em confiança para investidores, empresas e, sobretudo, para quem vive em Porto Alegre.
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Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)
(Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))
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Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP)
(Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre)
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Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP)
(Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre)
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Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP
(Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre)
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Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP)
(Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta)
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Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)
(Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre)
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Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)
(Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi)
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Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)
(Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi)
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(Um trabalhador usa uma mangueira de alta pressão para remover a lama acumulada pela enchente)
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(Destruição no RS após chuvas e enchentes)
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Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP
(Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi)
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Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS).
(Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria)
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Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”
(Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”)
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Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)
(Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))
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(Imagem aérea da destruição no Rio Grande do Sul - Força Aérea Brasileira/Reprodução)
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Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas.
(Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas)
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(Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul)