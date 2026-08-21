No Distrito da Inovação, Porto Alegre aposta na resiliência climática para atrair negócios

Entre as avenidas Farrapos e Voluntários da Pátria, o Quarto Distrito de Porto Alegre pulsa com a potência industrial e a memória viva das marcas deixadas pelas enchentes históricas de maio de 2024.

Após a região ficar debaixo d'água, galpões de antigas fábricas voltam a ser ocupados por startups, coworkings e bares. O Instituto Caldeira, hub de inovação instalado em uma fiação centenária, vizinha da Vila Flores, deu a volta por cima e investiu R$ 120 milhões em expansão.

Mais de dois anos após a pior tragédia climática do Rio Grande do Sul, a área de 258 hectares considerada polo de inovação e economia criativa vem reconstruindo, dia após dia, sua relação com a cidade e com o próprio rio Guaíba.

É nesse território que a prefeitura quer mostrar que Porto Alegre está de fato mais preparada para os próximos eventos climáticos extremos e convencer o mercado de que vale a pena investir ali.

A aposta se materializa na nova plataforma Distrito da Inovação, que reúne, em tempo real, dados sobre proteção contra cheias, projetos urbanos e oportunidades de negócio na região.

A estratégia é transformar resiliência climática em atrativo e fator de tomada de decisão, destacou Matheus Marchiori, coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

O tema ganhou espaço em um painel ao lado da colega de secretaria Vaneska Henrique, durante o Codex Experience na quinta-feira, 20, evento que discutiu como dados e tecnologia estão redefinindo a resposta às mudanças climáticas no Brasil.

"Queremos trazer mais confiança para investidores e mostrar que estamos preparados para a nova realidade do clima", afirmou, em entrevista à EXAME.

A ideia, segundo ele, é resgatar a potência da região e expandir por toda a cidade de Porto Alegre.

Atualmente, o ecossistema urbano concentra mais de 18 mil empresas e 636 pontos de interesse entre gastronomia, entretenimento e serviços.

A localização também é estratégica: o território fica próximo ao aeroporto, é conectado a duas estações de trem e está inserido em uma Região Metropolitana com cerca de 4,5 milhões de habitantes.

O próximo passo é fazer com que esse potencial econômico seja compatível com o risco climático da região.

Para isso, a prefeitura prevê mais de R$ 1 bilhão em investimentos até 2027 em infraestrutura sustentável, revitalização de ruas e calçadas, proteção contra cheias, corredores ecológicos e novos espaços públicos. As obras têm início previsto para o segundo semestre do ano que vem.

48 obras, um retrato em construção

É nos bastidores da plataforma, porém, que a promessa de resiliência ganha corpo. Um dos painéis mostra, em tempo real, a situação do sistema de proteção e drenagem que cobre a capital gaúcha: comportas, casas de bombas, diques, redes e condutos.

Das 60 obras previstas, 48 já foram concluídas, 8 estão em andamento e 4 seguem em projeto.

No entanto, o coordenador da secretaria ambiental reconhece que os dados ainda são um retrato incompleto.

"Entendemos que tem um nível de informação que ainda precisa ser aprimorado. A ferramenta é uma primeira entrega, mas queremos evoluir para um maior nível de precisão e abrangência", ressaltou.

Além do sistema de proteção, há também indicadores econômicos, como métricas do mercado imobiliário e do ecossistema de negócios da região.

Parte da confiança que a prefeitura busca depende também de quem já está lá. A delimitação da área foi definida por meio de um Acordo de Cooperação com o Instituto Caldeira e é essa aliança entre poder público e setor privado que, segundo Matheus, sustenta a credibilidade do projeto.

"Eles já são resilientes no ecossistema de inovação, têm uma gama de empresas e startups. Precisamos dessa parceria do setor público com o privado", resumiu.

Nesse sentido, a plataforma representa um esforço de transparência sobre o estado da infraestrutura de proteção contra as águas em uma cidade que, no convívio com os efeitos dramáticos das mudanças climáticas, ainda precisa conciliar reconstrução e prevenção.

A própria prefeitura admite que a base de dados ainda está em construção. O desafio, agora, é fazer com que a transparência ajude a transformar resiliência em confiança para investidores, empresas e, sobretudo, para quem vive em Porto Alegre.