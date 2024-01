Jogos de hoje, quarta-feira, 17; onde assistir e horários

Início do Campeonato Carioca e demais estaduais, oitavas de final da Copinha, além de competições europeias são os destaques desta quarta-feira.

No Rio, o Flamengo estreia pelo Cariocão diante do Audax Rio. A equipe, que fez a contratação mais cara até o momento do futebol brasileiro, inicia a temporada com grandes expectativas.

Além do Flamengo, o Botafogo também estreia pela competição contra o Madureira. O Estrela Solitária tenta apagar a frustração do ano anterior de ter perdido o Brasileirão nas ultimas rodadas.

Pela Copinha, mais quatro jogos movimentam o dia de futebol. Destaque para o Santos que encara o Cruzeiro e o Flamengo enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto. O Áster, que eliminou o Palmeiras em uma zebra histórica, enfrenta o Athletico Guaratinguetá.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Campeonato Carioca

19h - Botafogo x Madureira - Bandsports e Canal GOAT (Youtube)

21h30 - Flamengo x Audax Rio - TV Bandeirantes, Bandsports e Canal GOAT (Youtube)

Copinha 2024

15h - Athletico Guaratinguetá x Aster - SporTV e Premiere

15h - Ibrachina x Coritiba - SporTV e Premiere

19h15 - Botafogo-RB x Flamengo - Cazé TV (YouTube)

19h30 - Santos x Cruzeiro - SporTV e Premiere

Copa da Inglaterra

16h45 - Blackpool x Nottingham Forest - ESPN 2 e Star+

16h45 - Everton x Crystal Palace - Star+

Copa da Ásia

08h30 - Líbano x China - Star+

Copa Africana de Nações

14h - Marrocos x Tanzânia - Esportes na Band (Youtube)

Copa do Rei

16h - Valencia x Celta de Vigo - Star+

17h - Osasuna x Real Sociedad - Star+

17h30 - Girona x Rayo Vallecano - Star+

Campeonato Pernambucano

19h - Santa Cruz x Flamengo de Arcoverde - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Paranaense

20h - Andraus Brasil x Athletico-PR - NSports

Campeonato Baiano

19h15 - Jacuipense x Vitória - TVE Bahia (Youtube)

21h30 - Bahia x Jequié - TVE Bahia (Youtube)

