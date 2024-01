Scarpa, De La Cruz e Caio Paulista: veja as contratações do futebol brasileiro em 2024

O mercado da bola em 2024 começou a todo vapor. Marcado por diversos rumores sobre contratações, o início de ano do futebol brasileiro atrai a atenção de torcedores que buscam saber os reforços do seu time.

Até o momento, as 20 equipes da Série A já efeturam 51 contratações. A maior até o momento foi a aquisição do meia De la Cruz ao Flamengo, por uma bagatela de US$ 16 milhões (cerca de R$ 79 milhões). O jogador pertencia ao River Plate da Argentina.

Entre as equipes que mais contrataram, está o Juventude com 11, seguido do Atlético-GO, com sete. Ambos o times retornaram à Série A este ano.

Na Série B, disputando pela primeira vez na história, o Santos até o momento foi a equipe que mais contratou no futebol brasileiro. Ao todo, o Peixe fez 12 contratações, com destaque ao técnico Fábio Carille, campeão brasileiro com o Corinthians em 2017.

Outro time que também está bem agressivo no mercado é Corinthians. O Timão, que agora está sob o comando de Augusto de Melo, já ultrapassou os R$ 115 milhões em contratações e ainda busca novos reforços. O maior investimento até o momento foi para adquirir o zagueiro Lucas Veríssimo, que estava emprestado pelo Benfica, de Portugal, até junho de 2024.

O Palmeiras, atual bi-campeão brasileiro, também está bastante ativo no mercado e contratou o volante argentino Aníbal Moreno e o atacante Bruno Rodrigues. Outro nome especulado é o do lateral Caio Paulista que estava por empréstimo ao São Paulo.

O Atlético-MG também se reforçou, porém só fez uma contratação até o momento. O meia Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, assinou com o clube mineiro até 2027.

Ranking de c ontratações dos times da Série A para 2024

Juventude - 11 Atlético-GO - 7 Vitória - 5 Cruzeiro 4 Corinthians - 4 São Paulo - 3 Criciúma - 3 Fluminense - 2 Palmeiras - 2 Grêmio - 2 Athletico-PR - 2 Cuiabá - 1 Bragantino - 1 Vasco - 1 Atlético-MG - 1 Fortaleza - 1 Flamengo - 1 Bahia - 0 Botafogo - 0 Internacional - 0

Confira a lista completa das contratações para a temporada 2024:

Athletico-PR

Mateo Gamarra (Paraguaio) - ZAG

Romeo Benítez (Paraguaio) - MEI

Atlético-GO

Alix Vinícius - ZAG

Mateo Zuleta - MEI

Thayllon - ATA

Vagner Love - ATA

Pedro Henrique - ZAG

Julián Palacios - MEI

Alejo Cruz - MEI

Atlético-MG

Gustavo Scarpa - MEI

Bragantino

Marcos Paulo - LAT

Corinthians

Hugo - LAT

Raniele - VOL

Félix Torres - ZAG

Rodrigo Garro - MEI

Criciúma

Renato Kayzer - ATA

Baltasar Barcia (Uruguaio) - MEI

Yerson Candelo (Colombiano) - LAT

Cruzeiro

Zé Ivaldo - ZAG

Rafa Silva - ATA

Gabriel Verón - ATA

Léo Aragão - GOL

Cuiabá

Guilherme Madruga - VOL

Flamengo

De La Cruz (Uruguaio) - MEI

Fluminense

Renato Augusto - VOL

Antônio Carlos - ZAG

Fortaleza

Moisés -ATA

Grêmio

Soteldo (Venezuelano) - ATA

Dodi - VOL

Juventude

Jean Carlos - MEI

Gabriel Taliari - ATA

Caíque Gonçalves - VOL

Renan - GOL

Kleiton - ATA

Edson Carioca - ATA

Ewerthon -LAT

Luís Oyama - VOL

Rodrigo Sam - ZAG

Rildo - ATA

Lucas Freitas - ZAG

Palmeiras

Aníbal Moreno (Argentino) VOL

Bruno Rodrigues - ATA

Santos

Giuliano - MEI

Cazares (Equatoriano) - MEI

Aderlan - LAT

Jorge - LAT

Gil - ZAG

Otero (Venezuelano) - MEI

Willian - ATA

Hayner - LAT

João Schmidt - VOL

Marcelinho - ATA

Diego Pituca - VOL

Guilherme - ATA

São Paulo

Erick - ATA

Luiz Gustavo VOL

Damián Bobadilla (Paraguaio) - VOL

Vasco

João Victor- ZAG

Vitória