Flamengo x Audax Rio: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Carioca

Flamengo e Audax Rio se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 21h30, na Arena Amazônia, em Manaus. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2024.

Estreando pela competição, o Flamengo espera iniciar bem a temporada. A equipe, que fez a contratação mais cara até o momento do futebol brasileiro, inicia a temporada com grandes expectativas.

Para o confronto, o técnico Tite deverá entrar com a equipe mista. A ausência é de De la Cruz, recém contratado pela equipe, que não foi inscrito a tempo para a competição. De acordo com o regulamento do estadual, o jogador precisa estar regularizado até cinco dias antes do início da competição, o que não ocorreu.

Escalação do Flamengo contra o Audax Rio

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro

Escalação do Audax Rio contra o Flamengo

Anderson Max; Igor Silva, João Victor, Matheus Carioca e Paulo Victor; Miticov, Romarinho, Jackson Caucaia e Tavinho; Ítalo e Clisman

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje pelo Carioca?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 , entre Flamengo e Audax Rio terá transmissão na TV Bandeirantes, Bandsports e Canal GOAT (Youtube).

Como assistir online Flamengo x Audax Rio hoje?

Você pode assistir a partida online através do YouTube pelo Canal GOAT.

Qual é o próximo jogo do Flamengo ?