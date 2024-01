Fatal Model anuncia patrocínio ao Campeonato Carioca 2024

Na última segunda-feira, 15, o Fatal Model anunciou que irá patrocinar a edição de 2024 do Campeonato Carioca. Maior site de anúncios de acompanhantes do país, a empresa segue ampliando seus investimentos no esporte e, pelo segundo ano consecutivo, se associa a um dos campeonatos estaduais mais tradicionais do país.

O acordo garante ao Fatal a exposição em placas de publicidade, realização de ativações nos estádios durante as partidas, além da chancela de patrocinador oficial do campeonato.

Em outubro do ano passado, a empresa já havia realizado ativações na praia de Copacabana para os cariocas e agora amplia sua relação com o estado ao patrocinar a competição.

Investimentos no futebol

Com este movimento, o Fatal Model continua a consolidar o seu nome no futebol brasileiro. Em 2023, o site ganhou destaque pela parceria com a equipe do Vitória, que incluiu alteração do nome do clube para Fatal Model Vitória, além do naming rights do Barradão, estádio do Rubro Negro. O acordo foi de R$ 200 milhões por dez anos.

O Fatal também conquistou o posto de patrocinador com o maior número de clubes da última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, com um total de seis contratos estabelecidos.

“Esses investimentos no esporte nos ajudam com o objetivo de educar a sociedade sobre o mercado de acompanhante. Nossa luta é para que os profissionais possam ser mais respeitados e que tenham segurança e dignidade para exercer a profissão. O futebol é uma paixão nacional que traz visibilidade para que nossa causa seja cada vez mais debatida, algo que é necessário”, afirma Nina Sag, acompanhante e porta-voz do Fatal Model.

Principal plataforma de acompanhantes do Brasil, com mais de 26 milhões de usuários, o Fatal Model foi criado no ano de 2016 com objetivo levar dignidade e respeito ao mercado de acompanhantes. Somente em 2020, o site registrou mais de 275 milhões de acessos.