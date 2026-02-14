Campeonato Carioca: qual horário e onde assistir Vasco x Volta Redonda

O Vasco enfrenta o Volta Redonda neste sábado, 14, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O duelo será disputado no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

A bola está prevista para rolar às 21h30, pelo horário de Brasília. A partida é única e define quem avança para a fase semifinal e segue na luta pelo título do Campeonato Carioca 2026. O time eliminado disputará a Taça Rio, competição que reúne os times que perderam nas quartas pela definição das colocações finais.

Como chega o Vasco?

O Vasco da Gama chega pressionado após resultados irregulares em outras frentes e vê nesta fase eliminatória uma chance de recuperar confiança. A equipe cruzmaltina terminou a fase de grupos na vice-liderança de seu grupo e busca impor sua força dentro de casa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Vasco (@vascodagama)

Como chega o Volta Redonda?

Do outro lado, o Volta Redonda também colecionou uma campanha sólida na Taça Guanabara e tenta surpreender fora de casa. O “Voltaço” terminou a primeira fase em posição semelhante ao Vasco e quer aproveitar o momento para seguir vivo na briga pelo título.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão pela TV fechada no SporTV e também no Premiere.

Escalação

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner (Spinelli). Técnico: Fernando Diniz.

Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Rafael Augusto, Lucas Adell e Juninho Monteiro; Bruno Barra, Henrique Silva e PK; MV, Ygor Catatau e Marquinhos. Técnico: Rodrigo Santana.

Arbitragem

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Wallace Muller Barros Santos

VAR: Paulo Renato Moreira