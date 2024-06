Sérvia x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações pela Eurocopa

A Sérvia e a Inglaterra se enfrentam neste domingo, 16, às 16h, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, Alemanha. A partida é válida pela Eurocopa e terá transmissão no Sportv e Globoplay.

A Inglaterra, uma das favoritas ao título, busca manter sua invencibilidade na competição e garantir sua vaga na próxima fase. Com um elenco repleto de estrelas, o time inglês espera contar com o talento de seus jogadores para superar a Sérvia. Por outro lado, a Sérvia vem de uma fase de grupos sólida e está confiante em surpreender os ingleses com seu futebol disciplinado e aguerrido.

Onde assistir ao vivo o jogo da Sérvia x Inglaterra hoje pela Eurocopa?

O jogo deste domingo, 16h, entre a Sérvia e Inglaterra terá transmissão ao vivo no Sportv.

Como assistir online o jogo da Sérvia x Inglaterra hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.

Provável escalação da Sérvia

Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic e Kostic; Tadic e Sergej Milinkovic-Savic; Mitrovic.

Provável escalação da Inglaterra

Pickford; Walker, Stones, Guehi (Gomez) e Trippier; Rice e Gallagher (Mainoo); Saka, Bellingham e Foden; Kane

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.