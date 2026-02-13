Olimpíadas de Inverno: favorito falha e atleta do Cazaquistão leva ouro histórico na patinação

Esporte

Shaidorov já havia conquistado a prata no Mundial de 2025,

Publicado em 13 de fevereiro de 2026

Na estreia olímpica, Ilia Malinin chamou atenção desde sua primeira apresentação nos Jogos de Milão-Cortina. Cotado como favorito ao ouro no individual masculino na patinação artística, o norte-americano de 21 anos terminou apenas em oitavo lugar após uma apresentação marcada por erros nesta sexta-feira. O título ficou com Mikhail Shaidorov, também de 21 anos, que garantiu a primeira medalha olímpica da história do Cazaquistão na patinação artística.

Malinin, conhecido como “Quad God” — apelido que faz referência ao salto quádruplo, de altíssima dificuldade — voltou a executar o arriscado mortal para trás, movimento que esteve proibido por cinco décadas e foi liberado apenas em 2024. O francês Adam Siao Him Fa também arriscou o mesmo elemento e encerrou sua participação em sétimo lugar. Malinin é o único atleta capaz de realizar sete saltos quádruplos em uma única prova.

Ouro histórico

Shaidorov já havia conquistado a prata no Mundial de 2025, o título do Four Continents no mesmo ano e o bronze nos Jogos Asiáticos de Inverno. Ele oma ainda cinco títulos nacionais consecutivos (2019–2023) e quatro medalhas em etapas do Grand Prix. No nível júnior, foi vice-campeão mundial em 2022 e medalhista de prata no JGP da Polônia em 2021.

Além dos resultados expressivos, Shaidorov entrou para a história ao ser o primeiro atleta do Cazaquistão a conquistar medalhas em campeonatos mundiais juniores e a se classificar para uma final de Grand Prix no nível sênior. Ele também é pioneiro em combinações técnicas inéditas, como o triplo Axel seguido de quadruplo toe loop e a sequência triplo Axel–Euler–quadruplo Salchow em competições oficiais da ISU.

