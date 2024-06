Grêmio x Botafogo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

O Grêmio e Botafogo se enfrentam neste domingo, 16, às 18h30, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e terá transmissão no Premiere.

O Grêmio busca se manter na zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Botafogo, atualmente na metade da tabela, tenta melhorar sua posição no campeonato. O Tricolor Gaúcho vem de uma vitória convincente em casa e está confiante para o confronto fora de seus domínios. Por outro lado, o Botafogo, depois de uma série de empates, precisa de uma vitória para se reaproximar do pelotão de cima.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio x Botafogo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 18h30, entre o Grêmio e Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere.

Como assistir online o jogo do Grêmio x Botafogo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Grêmio hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Grêmio hoje?

Provável escalação do Grêmio

Rafael Cabral; João Pedro, Rodrigo Ely, Geromel e Reinaldo; Dodi, Pepê (Carballo), Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; JP Galvão. Técnico: Renato Gaúcho.

Provável escalação do Botafogo

John; Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Junior Santos e (Óscar Romero). Técnico: Artur Jorge.

*Este conteúdo foi gerado e publicado automaticamente com o uso de inteligência artificial.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.