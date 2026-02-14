Campeonato Mineiro: onde assistir e qual horário de URT x Cruzeiro

URT e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 14, às 19h (horário de Brasília), em Patos de Minas, pela 8ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. O confronto pode definir a classificação de ambos para a próxima fase.

A URT lidera o Grupo A e entra em campo dependendo só de si para avançar ao mata-mata. O time de Patos de Minas busca manter a boa campanha diante da Raposa.

O Cruzeiro é líder do Grupo C e quer terminar a fase de grupos com a melhor campanha geral.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da GETV, do Sportv e do Premiere.

Local: Estádio Zama Maciel, Patos de Minas, Minas Gerais.

Escalação

URT: Ariel; John Everson, Léo Santos e Victor Sallinas; Peloggia, Hippólito, Pedro Henrique e Gabriel Augusto; Bruninho, Cesinha e Gabriel Moysés. Técnico: Ito Roque

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo (Wanderson). Técnico: Tite.

Arbitragem

Árbitro: Hieger Túlio Cardoso

Auxiliares: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães