Campeonato Mineiro: onde assistir e qual horário de URT x Cruzeiro

URT x Cruzeiro: Jogo decisivo do estadual é neste sábado (Facebook/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 06h26.
URT e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 14, às 19h (horário de Brasília), em Patos de Minas, pela 8ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. O confronto pode definir a classificação de ambos para a próxima fase.
A URT lidera o Grupo A e entra em campo dependendo só de si para avançar ao mata-mata. O time de Patos de Minas busca manter a boa campanha diante da Raposa.
O Cruzeiro é líder do Grupo C e quer terminar a fase de grupos com a melhor campanha geral.
O jogo terá transmissão da GETV, do Sportv e do Premiere.
Local: Estádio Zama Maciel, Patos de Minas, Minas Gerais.
URT: Ariel; John Everson, Léo Santos e Victor Sallinas; Peloggia, Hippólito, Pedro Henrique e Gabriel Augusto; Bruninho, Cesinha e Gabriel Moysés. Técnico: Ito Roque
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo (Wanderson). Técnico: Tite.
Árbitro: Hieger Túlio Cardoso
Auxiliares: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães