Polônia x Holanda: onde assistir, horário e escalações pela Eurocopa

A partida entre Polônia e Holanda é válida pela Eurocopa e será realizada neste domingo, 16 de junho, às 10h, no Volksparkstadion, em Hamburgo. A transmissão ao vivo será feita pela CazéTV.

A Polônia e a Holanda se enfrentarão na Eurocopa em um confronto esperado. Ambas as equipes estão em boa forma, com a Polônia contando com o artilheiro Robert Lewandowski e a Holanda trazendo um forte elenco com jogadores como Frenkie de Jong e Memphis Depay. Este jogo promete ser um espetáculo de futebol de alta qualidade.

Onde assistir ao vivo o jogo da Polônia x Holanda hoje pela Eurocopa?

O jogo deste domingo, às 10h, entre Polônia e Holanda terá transmissão ao vivo na CazéTV.

Como assistir online o jogo da Polônia x Holanda hoje?

Você pode assistir a partida online pela CazéTV.

Onde assistir ao vivo o jogo da Polônia hoje pela Eurocopa?

Como assistir online o jogo da Polônia hoje?

Provável escalação da Polônia

Szczesny; Bednarek, Dawidowicz e Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski e Zalewski; Swiderski e Urbanski. Técnico: Michal Probierz.

Provável escalação da Holanda

Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk e Ake; Reijnders, Schouten e Veerman; Xavi Simons, Memphis Depay e Gakpo.. Técnico: Ronald Koeman

*Este conteúdo foi gerado e publicado automaticamente com o uso de inteligência artificial.

