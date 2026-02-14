Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Blockchain e IA: a dupla que pode redefinir os bancos

Como a união de blockchain e inteligência artificial pode automatizar, escalar e reinventar os serviços bancários

. (Reprodução/Reprodução)

. (Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10h10.

Tudo sobreBlockchain
Saiba mais

Por Carlos Sangiorgio*

A transformação digital deixou de ser um diferencial e se tornou uma condição essencial para bancos e instituições financeiras. Recursos antes considerados inovadores, como internet banking, pagamentos instantâneos e carteiras digitais, agora fazem parte do cotidiano do consumidor. Nesse contexto, a verdadeira diferenciação surge da capacidade de utilizar tecnologia de forma estratégica: para gerar valor, reduzir riscos e antecipar necessidades.

O crescimento das transações digitais e a entrada de novos players, como fintechs e bancos digitais, também elevaram a confiança e a segurança ao status de ativos críticos, reforçando a importância de uma infraestrutura tecnológica robusta e confiável para a sustentabilidade do sistema financeiro. As tecnologias emergentes, combinadas à digitalização crescente do comportamento do consumidor, estão levando bancos e instituições a repensar produtos, serviços e modelos operacionais.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Nesse contexto, blockchain e inteligência artificial (IA) surgem como pilares complementares na construção de um sistema financeiro mais transparente, preditivo e colaborativo. Um estudo publicado na Journal of Emerging Technologies in Accounting aponta que a estrutura descentralizada e imutável do blockchain oferece uma base confiável para registros financeiros, reduzindo riscos de fraudes e manipulações.

Por sua vez, algoritmos de IA aplicados ao grande volume de dados gerados pelas transações permitem identificar padrões e anomalias em tempo real, elevando a eficiência operacional e fortalecendo os mecanismos de proteção.

Na prática, essa integração significa que segurança e inovação não são mais metas separadas, mas dimensões indissociáveis de um mesmo esforço para construir confiança, rastreabilidade e governança robusta no setor financeiro.

Com isso, o blockchain se consolida como a espinha dorsal da confiança digital. Mais do que uma base de dados distribuída, ele cria uma infraestrutura de rastreabilidade, transparência e segurança criptográfica, minimizando fraudes e aumentando a eficiência de processos como liquidação de ativos, transferências internacionais e concessão de crédito. Já a IA atua como o motor analítico dessa nova arquitetura financeira, detectando fraudes em tempo real, analisando a dinâmica de crédito e precificando com base no risco comportamental. Juntas, essas tecnologias elevam a precisão das decisões e fortalecem a governança algorítmica, viabilizando um sistema de gestão financeira não apenas reativo, mas preditivo, automatizado e escalável. No entanto, o impacto vai além da tecnologia.

Processos antes lineares e centrados em estruturas proprietárias estão sendo substituídos por ecossistemas conectados, nos quais dados, parceiros e tecnologias convergem para criar novos modelos de negócio. Nesse cenário, a capacidade de capturar, processar e validar informações em tempo real tornou-se um diferencial competitivo essencial, permitindo operações mais seguras, auditáveis e inteligentes. Ao conectar bancos, fintechs, startups e instituições reguladoras em um ambiente de cocriação contínua, a inovação aberta acelera o desenvolvimento de soluções interoperáveis baseadas em IA e blockchain.

Esse movimento redefine o conceito de competitividade no setor, mostrando que não vence quem apenas detém a tecnologia, mas quem integra e colabora de forma mais eficiente para gerar valor em rede. Essa convergência tecnológica entre IA, blockchain e inovação aberta está reconfigurando os fundamentos da intermediação financeira. Impulsionado por avanços tecnológicos e iniciativas governamentais, o mercado de tecnologia blockchain sozinho deve atingir cerca de US$ 619,28 bilhões até 2034, com um CAGR de 53,2% entre 2024 e 2034, segundo a Precedence Research.

Esse crescimento evidencia como a solução transforma negócios, aprimorando a segurança, simplificando procedimentos e aumentando a confiança, especialmente no segmento bancário. As instituições que dominam essa tríade — IA, blockchain e inovação aberta — atuam de forma proativa e adaptativa, transformando dados em vantagem competitiva e confiança em ativos estratégicos.

O futuro dos serviços financeiros será definido pela integração entre transparência, inteligência e colaboração. Portanto, a Blockchain garante a confiança, a IA transforma dados em insights acionáveis e a inovação aberta amplia o alcance e a velocidade da transformação. Juntas, essas tecnologias não apenas otimizam processos, mas também redefinem a arquitetura do sistema financeiro global, tornando-o mais resiliente, ágil e orientado por dados.

*Carlos Sangiorgio é VP de Tecnologia e Operações da Evertec Brasil. Com mais de 37 anos de experiência, Carlos fundou a Pulso — adquirida pela Sinqia em 2006 — e liderou sua área de inovação até 2008. Passou por instituições como Banco Santander, Banco Fibra e Abril Comunicações em todas liderando a transformação digital através da tecnologia. Na Evertec, lidera a área de Tecnologia e Operações, garantindo entregas escaláveis, seguras e modernas aos clientes da companhia.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BlockchainCriptoativosInteligência artificial

Mais de Future of Money

Cripto e compliance corporativo: novas regras do Bacen entram em vigor

ETFs de bitcoin perdem US$ 410 milhões em 4ª semana no vermelho

Bilionário vê oportunidade de comprar bitcoin na baixa

Vitalik Buterin propõe reforma política baseada em cripto

Mais na Exame

Casual

Brasil já tem 14 marcas chinesas de carros; há espaço para mais?

Guia do Eleitor

e-Título: tire suas dúvidas sobre o Título Eleitoral digital

Future of Money

Cripto e compliance corporativo: novas regras do Bacen entram em vigor

Pop

BBB 26: Edilson 'Capetinha' é expulso do reality após agressão