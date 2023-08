Jogos da Copa do Mundo Feminina neste sábado, 05; onde assistir e horários

Neste sábado, 05, os jogos da Copa do Mundo Feminina prometem fortes emoções, e a primeira disputa do dia será entre Suíça e Espanha. Ao todo serão três jogos, distribuídos nos horários das 2h, 5h e 23h.

As jogadoras da Suíça encaram as espanholas no estádio Eden Park, às 2h (horário de Brasília). Em seguida, às 5h, é a vez do Japão disputar com a Noruega. Mais tarde, a Holanda enfrenta a África do Sul, às 23h.

As três partidas ocorrem durante as oitavas de final. Veja quais:

Onde assistir aos jogos da Copa Feminina hoje

2h - Suíça x Espanha - Cazé TV e Sportv

5h - Japão x Noruega - Cazé TV

23h - Holanda x África do Sul - Cazé TV

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo na SporTV hoje?

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Que horas começa e onde assistir ao vivo Suíça x Espanha

Que horas começa e onde assistir ao vivo Noruega x Japão

Que horas começa e onde assistir ao vivo Holanda x África do Sul

Quem joga pela Copa do Mundo Feminina hoje?

