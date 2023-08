Onde assistir o jogo Suécia x Estados Unidos hoje, domingo, 6, pela Copa do Mundo Feminina

Suécia e Estados Unidos se enfrentam neste domingo, 6, às 6h, no estádio Aami Park, em em Melbourne na Austrália. A partida é válida pelas oitavas da Copa do Mundo Feminina.

Entra em campo a favorita seleção dos Estados Unidos, enfrentando a Suécia, outra candidata ao título.

A Suécia se classificou em primeiro no seu grupo com três vitórias, melhor desempenho na fase de grupos. Já os Estados Unidos, acabou se classificando em segundo, após empatar com Portugal na última rodada.

Onde assistir o jogo Suécia x Estados Unidos hoje pela Copa do Mundo Feminina?

O jogo deste domingo, ao 12h, entre Suécia x Estados Unidos terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV e Cazé TV e Fifa+

Como assistir o jogo Suécia x Estados Unidos online?

Você pode assistir a partida online através do Cazé TV e Fifa+

