Jogo da Inglaterra acontece em estádio com camarote mais caro da Copa

Os preços dos ingressos da Copa do Mundo 2026 estão entre os mais caros de todos os tempos, é verdade, mas isso não tem impedido que os torcedores se façam presentes nas 16 arenas escolhidas para sediar a competição, com taxa de ocupação superior a 99%, de acordo com dados da Fifa.

Além das tradicionais cadeiras, que ocupam quase que a totalidade dos estádios, eles também têm luxuosos camarotes, alguns deles corporativos, pertencentes aos patrocinadores oficiais da Fifa, e outros com ingressos à venda, voltados para pessoas que procuram encontrar requinte e muito luxo.

Dentre as 16 arenas, o camarote mais caro está localizado no Mercedes-Benz Stadium, chamado no Mundial apenas de Atlanta Stadium por questões comerciais. Um único bilhete está custando US$ 392,6 mil, que hoje vale R$ 2,029 milhões. Nesta quarta-feira, o estádio recebe a partida entre Inglaterra x RDC, pela fase 16avos.

“Os números mostram que o torcedor não busca apenas assistir ao jogo, mas viver uma experiência completa. O público está disposto a investir em conforto, serviços diferenciados e momentos exclusivos. O futebol continua sendo o grande atrativo, mas a experiência ao redor do evento se tornou um fator decisivo para muitos fãs”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa especializada em ambientes premiums com camarotes em dez estádios brasileiros.

“Desde a Copa do Mundo do Catar, em 2022, observamos uma evolução clara no comportamento do torcedor. Hoje, ele não busca apenas assistir a um grande evento esportivo, mas viver uma experiência completa, que combine futebol, hospitalidade, conforto e exclusividade. A jornada passou a ser tão importante quanto o jogo”, afirma Joaquim Lo Prete, General Manager da ABSOLUT Sport no Brasil, agência de experiências esportivas e que promove pacotes de viagens.

Um dos melhores estádios da NFL

O Mercedes-Benz Stadium é considerado um dos melhores estádio da NFL e recebe os jogos do Atlanta Falcons. Inaugurado em 2017, ele conta com 190 camarotes, e as suítes premium fazem parte da ampla estrutura de hospitalidade do estádio, que também inclui cerca de 7.600 assentos VIP e lounges voltados para experiências exclusivas durante os jogos e grandes eventos.

"O avanço das áreas premium mostra como o futebol ampliou sua atuação para além do entretenimento esportivo. Hoje, a experiência é parte fundamental do produto, e os camarotes se tornaram espaços estratégicos para relacionamento, ativação de marcas e geração de valor dentro dos grandes eventos", afirma Anderson Nunes, especialista em marketing esportivo e Head de Negócios da Casa de Apostas, empresa que detém os naming rights de dois estádios da Copa de 2024, a Arena Fonte Nova e das Dunas.

O camarote mais caro fica situado na área lateral do estádio, com capacidade entre 21 e 25 assentos, e oferece uma vista privilegiada, serviço de comidas e bebidas incluso e acesso a clubes exclusivos. Os convidados deste setor têm acesso ao Gullwing Club, que oferece menu especial, bar completo, área climatizada interna com sofás, TVs e serviço de garçom privativo. Também é prometido rótulos caríssimos de vinhos e champagnes. O local promete algumas peculiaridades, como uma sobremesa feita com formato de bola de futebol sobre um gramado.

O estádio em Atlanta vai receber oito jogos da Copa. Cinco deles já aconteceram, entre Espanha x Cabo Verde, República Tcheca x África do Sul, Espanha x Arábia Saudita, Marrocos x Haiti e RD do Congo x Uzbequistão, e depois mais três jogos de mata-mata, entre eles o de hoje, um nas oitavas de final e outro na semifinal.