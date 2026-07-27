Strategy capta US$ 544,5 milhões com venda de ações e recompra STRC

A Strategy, empresa de inteligência de negócios que construiu o maior tesouro corporativo de bitcoin, continuou ajustando sua estrutura de capital na semana passada por meio de uma combinação de vendas de ações e recompras de ações preferenciais.

A Strategy vendeu 5.429.160 ações ordinárias Classe A (MSTR) por meio de seu programa de oferta pública (ATM) entre 20 e 26 de julho, gerando uma receita líquida de US$ 544,5 milhões.

Segundo o Yahoo Finance, as ações da MSTR subiram mais de 2% no pré-market desta segunda-feira, 27. Já as ações preferenciais da STRC registraram alta de 2,3%, cotadas a US$ 88,90, antes da abertura da Nasdaq.

De acordo com o Formulário 8-K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) hoje, a empresa também recomprou 288.930 ações preferenciais da STRC por US$ 25 milhões.

A atualização surge depois de o presidente executivo da Strategy, Michael Saylor, ter gerado especulações no domingo com sua postagem "Vamos precisar de outra cor" no X, que alguns observadores do mercado interpretaram como uma dica de uma nova mudança envolvendo a estratégia de ações preferenciais da empresa.

Vendas de ações elevam reserva em dólares

Após a captação adicional de recursos por meio de seu programa de oferta de ações ATM, a Strategy aumentou sua reserva em dólares americanos para US$ 3,75 bilhões em 26 de julho, ante US $ 3,225 bilhões na semana anterior.

No entanto, a Strategy não reportou nenhuma compra ou venda de bitcoin durante o período de 20 a 26 de julho, mantendo suas reservas inalteradas em 843.775 BTC, adquiridos a um preço médio de compra de US$ 75.476 por bitcoin, ou US$ 63,69 bilhões no total. A maior criptomoeda estava sendo negociada pela última vez a aproximadamente US$ 64.971 no momento da publicação.

A crescente reserva de caixa da Strategy destaca os esforços da administração para manter a liquidez à medida que expande suas atividades nos mercados de capitais por meio de ofertas de ações ordinárias e ações preferenciais. A reserva destina-se a suportar o pagamento de dividendos sobre as ações preferenciais e o pagamento de juros sobre a dívida em aberto da empresa.

Saylor gera debate sobre o futuro do BTC

A atualização ocorreu pouco depois de Saylor reacender o debate sobre o papel dos bancos no futuro do bitcoin, argumentando que o crescimento do criptoativo depende da integração com as instituições financeiras tradicionais.

Saylor escreveu no X no domingo que rejeitar a vinculação do bitcoin à infraestrutura financeira negaria o acesso à maioria dos usuários em potencial. Seus comentários atraíram críticas de alguns apoiadores do BTC, que argumentam que um maior envolvimento dos bancos entra em conflito com o objetivo original da rede de permitir transações sem intermediários.

Diversos usuários contestaram o argumento de Saylor citando o white paper do bitcoin, que apresentou o ativo como um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto projetado para eliminar a necessidade de instituições financeiras. A discussão destacou uma crescente divisão entre os defensores que veem os bancos como portas de entrada necessárias para a adoção em massa e aqueles que os enxergam como uma ameaça à base descentralizada do bitcoin.

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