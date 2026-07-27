CXMT, que cresceu 466% no IPO, garantiu alta para Huawei em ano dificil para os celulares chineses

A Huawei planeja aumentar em mais de 20% os embarques de smartphones neste ano, alcançando até 60 milhões de aparelhos, contra menos de 50 milhões em 2025. O plano faz dela a única grande fabricante chinesa a mirar crescimento em 2026, enquanto rivais como Xiaomi, Oppo e Vivo cortam repetidamente suas metas de produção.

E há um nome por trás dessa exceção: a CXMT, a fabricante de memória que nesta segunda-feira, 27, estreou na Bolsa de Xangai disparando 466% e virou a empresa mais valiosa da China continental.

A ligação entre as duas histórias é direta. O mundo vive uma escassez sem precedentes de memória, provocada pela demanda por inteligência artificial, que empurrou os preços dos componentes para cima e forçou as montadoras de celular a encolher.

A Xiaomi, terceira maior do mundo, cortou a meta em mais 30%, para cerca de 95 milhões de unidades. A Huawei escapou do aperto por um motivo que os controles de exportação americanos, ironicamente, ajudaram a criar: ela se ancorou na cadeia de fornecimento doméstica.

Por que a Huawei tem memória e as rivais não

Cortada do acesso aos grandes fornecedores globais pelas sanções dos Estados Unidos, a Huawei foi obrigada, ao longo dos anos, a construir laços profundos com fabricantes chineses.

É a CXMT que garante esse volume. A empresa, quarta maior fabricante mundial de DRAM, tem a capacidade praticamente toda reservada até 2027, e as alocações são escassas para as marcas menores.

Ter prioridade nessa fila é o que permite à Huawei planejar crescimento enquanto as concorrentes recuam.

Mas ter acesso garantido não significa ter acesso barato. Segundo a Reuters, nas últimas semanas a CXMT passou a cobrar por seus módulos de memória DDR5 de servidor mais caro do que a própria Samsung, enterrando a ideia de que a fabricante chinesa seria a "alternativa barata" às líderes globais.

E não abriu exceção nem para a maior aliada: quando a Huawei pediu alívio nos preços, a CXMT se recusou a ceder.

A tensão foi além da mesa de negociação. Em junho, a CXMT teria ordenado que engenheiros ligados à Huawei, funcionários da SiCarrier, fornecedora de equipamentos parceira da gigante, deixassem um de seus centros de pesquisa, sem aviso prévio.

As duas empresas seguem fazendo negócios, mas o episódio expõe uma inversão de poder: a memória, antes um item barato ditado pelos compradores, virou moeda escassa, e quem a fabrica passou a mandar.

Um crescimento ainda preso à China

Vale a ressalva: o avanço da Huawei é, por ora, quase todo doméstico. Sua fatia global subiu de cerca de 4% em 2025 para perto de 5% no primeiro trimestre de 2026, segundo a Omdia, mas a imensa maioria das vendas segue na China. A empresa tenta retomar o mercado externo, realizou neste ano lançamentos internacionais em Madri, Bangcoc.

O pano de fundo é um mercado global de smartphones que deve encolher mais de 12% em 2026, com as fabricantes priorizando modelos premium para preservar margem, o preço médio de venda saltou para US$ 565, recorde histórico. Nesse cenário de retração, crescer 20% é um feito e tanto.