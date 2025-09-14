Copa Davis: João Fonseca garante classificação do Brasil

O domingo foi verde e amarelo em Atenas. No confronto decisivo contra a Grécia, pelo Grupo Mundial I da Copa Davis, o Brasil contou com a força da dupla Rafael Matos e Marcelo Melo e, principalmente, com a estrela de João Fonseca para assegurar a vitória por 3 a 1 na série. O resultado recoloca a equipe nacional na fase de qualificatórias da competição em 2026.

A primeira vitória do dia veio nas duplas. Melo e Matos dominaram a partida contra Petros Tsitsipas e Aristotelis Thanos, vencendo por duplo 6/2 em pouco mais de uma hora. A experiência do mineiro de 41 anos, somada ao saque e devolução afiados do gaúcho de 29, abriu caminho para que o Brasil tomasse a dianteira no confronto.

Restava então a missão mais desafiadora: João Fonseca encarar Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo e atual 27º do ranking.

O jovem carioca, de apenas 19 anos, mostrou maturidade. Venceu o primeiro set por 6/4, sofreu a virada no segundo (3/6), mas reagiu no momento em que parecia prestes a ser derrotado. O grego sacava para fechar o jogo no terceiro set, mas Fonseca quebrou o serviço e virou a parcial, fechando em 7/5.

Com isso, o Brasil garantiu o triunfo por 3 a 1 na série. A única derrota brasileira veio no sábado, quando Thiago Wild caiu diante de Tsitsipas em sets diretos. No mesmo dia, Fonseca já havia colocado o primeiro ponto na conta ao superar Stefanos Sakellaridis.

A campanha foi marcada pelo protagonismo do jovem número 42 do mundo, que conquistou duas das três vitórias nacionais em Atenas. O feito é ainda mais expressivo por impor ao principal jogador grego apenas sua segunda derrota em 15 jogos de Copa Davis.