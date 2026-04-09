Carlos Alcaraz leva susto, vence Etcheverry e avança no Masters 1000

Carlos Alcaraz avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Buscando se recuperar após mau desempenho no Masters 1000 de Miami, em que foi eliminado na terceira fase, o espanhol eliminou o argentino Tomás Etcheverry por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3, nesta quinta-feira, 9.

Embora tenha começado bem e vencido o primeiro set, o espanhol acabou levando um susto. No segundo set, acabou sendo derrotado pelo argentino por 4/6. Logo depois se recuperou e venceu o terceiro set para fechar o game.

Agora, Alcaraz, o número 1 do mundo, enfrentará Alexander Bublik, o 11º do ranking, nas quartas de final na sexta-feira, 10. O horário do jogo ainda não foi definido.

Antes de Etcheverry, Alcaraz havia passado por outro argentino na primeira rodada. Na ocasião, venceu Sebastián Báez por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

João Fonseca também está classificado para o Master 1000

Mais cedo, João Fonseca também venceu seu duelo contra o italiano Matteo Berrettini, ex-número 6 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Com isso, o brasileiro se classificou para as quartas e se tornou o quarto atleta mais jovem a avançar para as oitavas de final do torneio de Monte Carlo. Também se tornou o terceiro brasileiro a avançar para as quartas de final de um Master 1000, atrás apenas de Guga e Thomaz Bellucci.

-- É muito especial (chegar nas quartas de um Masters 1000). Eu busco esse resultado há muito tempo. Claro que quero mais. Estou animado para as quartas de final. Estou muito confiante e focado no meu jogo. Eu consegui segurar a pressão e ficar confortável. Estou muito feliz com esse resultado. É um sonho! Essa semana, estou me sentindo muito bem nos treinos e dentro de quadra, botando agressividade dentro de quadra, nos ataques e nas devoluções. Mesmo quando não quebrei, eu coloquei pressão. E foi fundamental aquela quebra no primeiro set! -- celebrou o brasileiro após o jogo.