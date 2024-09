Tênis: agência antidoping pede suspensão de até 2 anos para número 1 do mundo

A Agência Mundial Antidoping (WADA) anunciou neste sábado, 28, que entrou com uma apelação junto ao Comitê Arbitral do Esporte (CAS), solicitando a suspensão do tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, por um período de até dois anos.

A decisão vem após Sinner ter sido absolvido por um tribunal independente da ITIA (Agência Internacional de Integridade do Tênis), que o considerou sem culpa ou negligência em relação a um teste positivo para a substância proibida clostebol, realizado em março de 2024.

Em comunicado oficial, a WADA informou que a apelação foi submetida ao CAS no dia 26 de setembro, com o objetivo de reverter a decisão anterior. "A WADA confirma que, na quinta-feira, 26 de setembro, apresentou um recurso ao CAS no caso do tenista italiano Jannik Sinner, que foi considerado por um tribunal independente da ITIA como não tendo culpa ou negligência por ter testado positivo duas vezes para clostebol, uma substância proibida, em março de 2024", explicou a agência.

A WADA discorda da decisão de "nenhuma culpa ou negligência" e argumenta que a interpretação das regras aplicáveis foi incorreta. Por isso, a entidade busca uma sanção que inclua um período de inelegibilidade entre um e dois anos para Sinner. No entanto, a agência não pretende contestar a desqualificação dos resultados esportivos além dos já invalidados pela decisão inicial da ITIA.

A substância clostebol, presente na lista de substâncias proibidas da WADA, é um esteroide anabolizante frequentemente usado para aumentar o desempenho físico. Apesar de Sinner ter alegado não ter ingerido a substância intencionalmente, o tribunal anterior considerou que ele não teve culpa ou negligência suficiente para justificar uma suspensão prolongada.

O caso de Jannik Sinner atraiu grande atenção no mundo esportivo, especialmente devido à sua rápida ascensão ao topo do ranking mundial. No entanto, a questão do doping continua a ser uma das mais sensíveis no esporte de elite, com a WADA mantendo uma postura rigorosa em relação ao cumprimento de suas diretrizes.

A WADA também esclareceu que ainda não há um prazo definido para que o CAS analise o caso e emita um veredicto final. "Como este assunto está pendente perante o CAS, a WADA não fará mais comentários neste momento", concluiu o comunicado da entidade.

Enquanto isso, Jannik Sinner segue competindo, aguardando o desfecho do processo, que poderá impactar significativamente sua carreira no tênis profissional.