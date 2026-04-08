João Fonseca x Berrettini: horário e onde assistir ao Masters 1000 de Monte Carlo

João Fonseca e Matteo Berrettini se enfrentam nesta quinta-feira, 9, pelo Masters 1000 de Monte Carlo.

O duelo é válido pelas oitavas de final e será disputado na Court des Princes, em Mônaco. João Fonseca chega confiante após vitória sobre Arthur Rinderknech por 2 sets a 1, em uma partida de 2h32min, enquanto o italiano Matteo Berrettini, atual número 90 do ranking, avançou ao vencer Daniil Medvedev por 2 a 0.

Já o brasileiro, de 19 anos e número 40 do mundo, busca vaga inédita nas quartas de final.

Que horas assistir à Fonseca X Berrettini?

A partida acontece às 6h, do horário de Brasília, nesta quinta-feira, 9.

Onde assistir à Fonseca X Berrettini?

O jogo entre João Fonseca e Matteo Berrettini será transmitido pela ESPN 2 (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).