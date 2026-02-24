João Fonseca disputará dois torneios importantes em março; confira agenda

João Fonseca terá um mês decisivo no circuito internacional de tênis. O brasileiro de 19 anos disputará dois torneios Masters 1000 em março — Indian Wells e Miami — além de outras competições nos Estados Unidos.

Após conquistar o título de duplas no Rio Open, ao lado de Marcelo Melo, o tenista inicia uma nova sequência no calendário da ATP, agora com foco total na chave de simples.

Próximos torneios de João Fonseca

O primeiro compromisso será o MGM Slam, torneio de exibição marcado para 1º de março. Em seguida, Fonseca entra na disputa do Masters 1000 de Indian Wells, um dos principais eventos do circuito, com início em 4 de março.

Caso não avance às fases finais na Califórnia, o atleta poderá disputar o Challenger de Phoenix, competição que acontece entre 10 e 15 de março. A participação depende diretamente do desempenho em Indian Wells.

O mês se encerra com o Masters 1000 de Miami, cuja chave principal começa em 15 de março e se estende até o dia 29.

Calendário de João Fonseca em março:

MGM Slam — 1º de março

Masters 1000 de Indian Wells — 4 a 15 de março

Challenger de Phoenix — 10 a 15 de março (condicional)

Masters 1000 de Miami — 15 a 29 de março

Missão Top 30 e Ranking ATP

João Fonseca encerrou 2025 dentro do top 30 do ranking mundial de simples e atualmente ocupa posição entre os 40 melhores da ATP. Neste ano, o brasileiro deve disputar oito dos nove torneios Masters 1000 da temporada, conforme exigência do circuito.

Até agora, participou do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires, além do Rio Open. No torneio carioca, chegou às oitavas de final na chave de simples e conquistou o título de duplas.

Mesmo com o sucesso ao lado de Marcelo Melo, Fonseca já indicou que o principal objetivo segue sendo a consolidação no ranking de simples, mirando crescimento consistente ao longo do calendário.