'Preciso melhorar minha atitude', diz Fonseca após derrota em Madri

O brasileiro João Fonseca reconheceu que precisa evoluir no aspecto mental após a derrota para o espanhol Rafael Jódar no Masters 1000 de Madri, na noite de domingo, 26.

Fonseca foi superado por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 4/6 e 6/1, em pouco mais de duas horas de jogo, em um confronto entre dois tenistas de 19 anos que vêm ganhando espaço no circuito.

Em entrevista ao Punto de break, o brasileiro destacou o peso do emocional no resultado. “Naturalmente, havia uma estratégia do ponto de vista técnico. No entanto, acredito que o aspecto mais importante da partida de hoje foi o mental. Ambos entramos em quadra com um certo grau de nervosismo, o que é completamente normal”, disse Fonseca.

O brasileiro admitiu que perdeu o controle em um momento-chave da parcial final. “Tive a oportunidade de quebrar o saque dele logo no início. No começo do terceiro set, me senti melhor, até melhor do que ele. Tinha mais controle da partida. No entanto, depois de abrir 40-15, quando errei alguns forehands fáceis, a frustração tomou conta”.

Na sequência, veio o episódio em que quebrou a raquete em quadra. “Claramente, minha atitude em quadra precisa melhorar. É algo em que precisamos trabalhar. A partir desse momento, ele jogou melhor, com menos nervosismo, e encontrou a maneira certa de assumir o controle”.

Análise e próximos passos

Fonseca reforçou que o trabalho psicológico faz parte do processo de evolução. “Ainda estou trabalhando, tentando encontrar aspectos que me ajudem a melhorar tanto como pessoa quanto como jogador. Continuo progredindo, e esse é o ponto principal. Volto à quadra, reflito nos dias seguintes sobre o que poderia ter feito melhor, qual atitude teria sido mais apropriada e trabalho nisso”.

O duelo marcou a estreia do brasileiro no torneio espanhol. Cabeça de chave, ele enfrentaria Marin Cilic na primeira rodada, mas o adversário não entrou em quadra por infecção alimentar.

“Era minha primeira partida em Madri, enquanto para ele era a terceira. Além disso, éramos dois jogadores jovens se enfrentando, o que inevitavelmente nos leva a pensar demais”, completou.

Com a eliminação, o brasileiro agora se prepara para o Masters 1000 de Roma, que será disputado entre os dias 6 e 17 de maio.