Thiago Wild derrota 'maior inimigo' de João Fonseca e conquista vaga na chave do Master 1000 de Roma

Menos de uma semana após a derrota de João Fonseca para Jesper de Jong, Thiago Wild deu o troco e venceu o holandês nesta terça-feira, no qualifying do Masters 1000 de Roma. O brasileiro garantiu seu lugar na chave principal do torneio com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Na semana passada, De Jong, atual 93º do ranking, havia surpreendido Fonseca na estreia do Challenger de Estoril, em Portugal, com o que ele próprio chamou de sua melhor performance de todos os tempos. Essa vitória foi a primeira derrota de Fonseca em um torneio Challenger em 2025, após dois títulos consecutivos.

Hoje, porém, Wild não se deixou afetar pela grande exibição de De Jong e mostrou sua força em Roma. O primeiro set foi equilibrado, sem quebras de saque, e foi decidido no tie-break. Já no segundo set, o holandês conseguiu a primeira quebra e abriu 3/1, mas Wild reagiu, devolvendo a quebra e fechando o set no 10º game com outra quebra no saque de De Jong.

Com a vitória, o paranaense avança para a chave principal, se juntando a Fonseca entre os principais tenistas do torneio italiano, que acontece na semana anterior ao início de Roland Garros, no dia 25 deste mês.

Esta será a nona vez que Wild disputa a chave principal de um torneio Masters 1000, com um histórico de 9 vitórias e 8 derrotas nesse nível. Outros brasileiros, como Thiago Monteiro e Felipe Meligeni, também participaram do qualifying, mas não avançaram. No feminino, o Brasil será representado por Beatriz Haddad Maia, que já está garantida na chave principal.

Quanto vale o prêmio do Masters 1000 de Roma?

O prêmio para o campeão de simples do Masters 1000 de Roma em 2024 é de aproximadamente US$ 1,033 milhão (ou cerca de 963.225 euros), enquanto o torneio distribui um total de US$ 8,3 milhões em premiações. O vice-campeão recebe cerca de US$ 549 mil (ou 512.260 euros)

Esses valores podem variar um pouco conforme a cotação do euro e do dólar.

Quando será o próximo jogo de Thiago Wild?

Thiago Wild ainda aguarda a conclusão do qualifying e descobrirá seu adversário ao longo da tarde desta terça-feira. Sua estreia pode ocorrer já nesta quarta-feira ou na quinta-feira, dependendo do andamento da competição.