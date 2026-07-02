João Fonseca x Safiullin: horário e onde assistir ao jogo pela 3ª rodada de Wimbledon

João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira, 3, para enfrentar o russo Roman Safiullin pela terceira rodada de Wimbledon, o torneio de Grand Slam mais antigo do circuito do tênis.

O confronto abre a programação da Quadra 2, em Londres, com início previsto para as 7h (horário de Brasília). A partida terá transmissão pela ESPN 2 e pelo Disney+ Premium.

Na campanha até a terceira fase, o brasileiro derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut na estreia por 3 sets a 0. Em seguida, garantiu a classificação ao vencer o holandês Jesper de Jong, também em sets diretos.

Safiullin, que ocupa a 132ª posição do ranking mundial, entrou na chave principal após disputar o qualificatório. Nas rodadas anteriores, o tenista russo eliminou Andrey Rublev e, depois, Botic van de Zandschulp.

Quem é Roman Safiullin?

O russo Andrey Rublev devolve uma bola do também russo Roman Safiullin durante a partida de primeira rodada de simples masculino no primeiro dia do torneio de Wimbledon de 2026, no All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Wimbledon (Photo by Adrian Dennis / AFP) (Adrian Dennis/AFP)

O brasileiro enfrentará o russo Roman Safiullin, atual número 132 do ranking da ATP, que chega à terceira rodada após uma campanha iniciada no qualifying e vitórias sobre adversários de destaque.

A trajetória de Safiullin no torneio começou antes da chave principal. O tenista precisou disputar três partidas no qualifying para garantir vaga na competição. Já na fase principal, venceu o compatriota Andrey Rublev, então integrante do top 15 do mundo, e depois eliminou o holandês Botic van de Zandschulp em um confronto de cinco sets.

grifar]Aos 28 anos, o russo tenta recuperar espaço no circuito após temporadas marcadas por lesões e busca repetir a melhor campanha da carreira em Wimbledon.[/grifar]

Natural de Podolsk, na Rússia, Safiullin ganhou projeção ainda nas categorias de base. Em 2015, conquistou o título juvenil do Aberto da Austrália, resultado que o colocou entre os principais nomes da geração do tênis russo. A sequência da carreira no circuito profissional, porém, sofreu impacto por problemas físicos, que retardaram sua evolução no ranking mundial.

Melhor momento veio em 2023

A temporada de 2023 marcou o principal período da carreira de Safiullin. Naquele ano, o russo alcançou as quartas de final de Wimbledon, seu melhor desempenho em torneios de Grand Slam, e chegou à 39ª posição do ranking da ATP, a mais alta desde que iniciou a carreira profissional.

Nesta edição do torneio londrino, o tenista voltou a chamar atenção mesmo sem vaga direta na chave principal. Depois de avançar pelo qualifying, derrotou Rublev em quatro sets na estreia e, na segunda rodada, superou Van de Zandschulp por 6/0, 4/6, 6/3, 3/6 e 7/6 (7-5), após 3h50 de partida.

O confronto contra João Fonseca será o primeiro entre os dois jogadores no circuito profissional. A partida pela terceira rodada está prevista para sexta-feira, 3, com horário ainda a ser confirmado pela organização de Wimbledon.

Fonseca assegurou a classificação ao vencer Jesper de Jong por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/4. O brasileiro controlou o primeiro set, reagiu à tentativa de recuperação do adversário na segunda parcial e confirmou a vitória ao administrar o equilíbrio do terceiro set.

Quem avançar no duelo disputará as oitavas de final de Wimbledon. Para João Fonseca, a classificação representará a primeira presença nessa fase de um Grand Slam. Safiullin, por sua vez, tenta igualar a campanha de 2023, quando alcançou as quartas de final do torneio.