Patriots, diplomacia e Rússia: os acordos de Trump e Zelensky na Casa Branca

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou nesta terça-feira, 28, com o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. Ao fim das conversas entre os mandatários, Zelensky afirmou que foi uma "boa reunião" e disse que os dois discutiram a concessão de licenças para a produção de interceptadores do sistema Patriot na Ucrânia, além de formas de reativar as negociações diplomáticas com a Rússia.

A reunião ocorre em um momento de intensificação da guerra, com aumento dos ataques de longo alcance entre Rússia e Ucrânia nas últimas semanas, e também em meio à crise política enfrentada por Zelensky após mudanças no comando das Forças Armadas e do Ministério da Defesa.

Trump, por sua vez, tem adotado uma postura de contenção de gastos com a Ucrânia e com a Otan, além de ter buscado mediar um acordo de paz entre Moscou e Kiev.

Em publicação na rede social X, o presidente ucraniano afirmou que equipes dos dois países darão continuidade às discussões nas próximas semanas. Ele também agradeceu o apoio de Washington à defesa da Ucrânia e disse que é importante "revigorar o processo diplomático".

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Sistemas Patriot

Um dos principais temas do encontro foi o fortalecimento da defesa aérea ucraniana diante da intensificação dos bombardeios russos.

Segundo Zelensky, Trump reafirmou a disposição de permitir que a Ucrânia produza interceptadores do sistema Patriot mediante licenciamento americano. O sistema é considerado atualmente o único equipamento em operação no país capaz de interceptar os mísseis balísticos utilizados pela Rússia.

Antes da reunião, uma autoridade ucraniana afirmou que a prioridade de Kiev era garantir a aprovação da compra de um novo pacote de mísseis Patriot, classificando a medida como "superimportante".

A preocupação aumentou após a Organização das Nações Unidas (ONU) informar que o último mês foi o mais letal para civis ucranianos desde abril de 2022, impulsionado pelo uso crescente de mísseis balísticos russos, considerados mais difíceis de interceptar.

Apesar do avanço no licenciamento, a ampliação da produção desses interceptadores deverá levar anos até gerar resultados em escala.

Gastos militares com a Ucrânia

Desde o retorno de Trump à Casa Branca, os Estados Unidos interromperam as entregas diretas de armamentos para Kiev. Em vez disso, o governo americano passou a autorizar que países europeus comprem equipamentos militares dos EUA para serem enviados à Ucrânia.

Mesmo com essa mudança, Washington continua sendo um dos principais aliados de Kiev ao fornecer inteligência militar e acesso ao sistema de satélites Starlink, utilizado para comunicações no campo de batalha.

O relacionamento entre Trump e Zelensky também mudou desde o início do segundo mandato do republicano. Em fevereiro de 2025, um encontro entre os dois na Casa Branca terminou em forte tensão, quando Trump acusou o presidente ucraniano de ingratidão e de "brincar com a Terceira Guerra Mundial".

Desde então, as relações se aproximaram. Neste mês, durante um encontro na Turquia, Trump elogiou Zelensky pelo que chamou de "trabalho incrível" na guerra e voltou a defender a cooperação entre os dois países.

Após a reunião desta terça-feira, Zelensky participaria de uma cerimônia em homenagem ao senador republicano Lindsey Graham, um dos maiores defensores da Ucrânia no Congresso americano, morto neste mês, e depois se reuniria com senadores para discutir um projeto bipartidário que amplia sanções contra a Rússia.

Crise política de Zelensky

A visita a Washington também ocorre em meio a um momento delicado para Zelensky no cenário interno.

O presidente enfrenta repercussões políticas após a substituição do ministro da Defesa e do comandante das Forças Armadas, mudanças que geraram críticas dentro do país.

Ao mesmo tempo, Kiev tenta retomar negociações de paz que permanecem praticamente paralisadas há meses. Analistas ouvidos pelo New York Times avaliam que tanto Trump quanto Zelensky têm interesse em reativar a diplomacia.

Para Trump, um avanço nas conversas representaria uma vitória diplomática em um momento em que também enfrenta dificuldades para consolidar um cessar-fogo duradouro entre Estados Unidos e Irã.

Já Zelensky busca ampliar o apoio americano enquanto a Ucrânia intensifica ataques contra alvos estratégicos russos, ao passo que Moscou mantém bombardeios frequentes contra cidades e infraestrutura ucranianas.

Segundo o Kremlin, porém, não há negociações em andamento para um cessar-fogo aéreo. Moscou afirma que a intensificação dos ataques ucranianos em território russo tende a prolongar o conflito.