Ituano x Palmeiras: onde assistir e horário pela Copinha

Partida entre Ituano x Palmeiras ocorre neste sábado, 17, em jogo único que vale vaga nas quartas de final da Copa São Paulo

(Divulgação FPF)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19h03.

Última atualização em 16 de janeiro de 2026 às 19h04.

Ituano e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 17, às 10h, na Arena Barueri, pelas oitavas de final da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta e em plataformas de streaming.

O jogo vale vaga nas quartas de final e reúne duas equipes invictas na competição sub-20. Na primeira fase, o Ituano liderou seu grupo com vitórias sobre Real SC, Referência e Ivinhema. No mata-mata, manteve o desempenho e superou Água Santa e Fluminense.

O Palmeiras também chegou invicto às oitavas, mas precisou decidir a classificação em duas disputas por pênaltis na segunda e na terceira fases, contra Vitória e Flamengo, respectivamente.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada em jogo único no mata-mata. Quem vencer o confronto deste sábado avança para a próxima fase. Se houver empate no tempo normal, a definição será decidida nos pênaltis.

A final está marcada para o dia 25 de janeiro, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo Ituano x Palmeiras hoje pela Copinha?

O jogo das oitavas entre Ituano e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record TV e no canal Xsports, com exibição na TV aberta e na TV por assinatura.

Como assistir online Ituano x Palmeiras hoje

A partida pode ser assistida online por meio do streaming da Xsports. A emissora tem disponibilizado as partidas da Copinha 2026 em seu canal digital durante a fase eliminatória.

Que horas é o jogo Ituano x Palmeiras pela Copinha?

O duelo entre Ituano e Palmeiras começa às 10h deste sábado, 17 de janeiro, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

