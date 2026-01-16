Ituano x Palmeiras: onde assistir e horário pela Copinha

Ituano e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 17, às 10h, na Arena Barueri, pelas oitavas de final da Copinha 2026. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta e em plataformas de streaming.

O jogo vale vaga nas quartas de final e reúne duas equipes invictas na competição sub-20. Na primeira fase, o Ituano liderou seu grupo com vitórias sobre Real SC, Referência e Ivinhema. No mata-mata, manteve o desempenho e superou Água Santa e Fluminense.

O Palmeiras também chegou invicto às oitavas, mas precisou decidir a classificação em duas disputas por pênaltis na segunda e na terceira fases, contra Vitória e Flamengo, respectivamente.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada em jogo único no mata-mata. Quem vencer o confronto deste sábado avança para a próxima fase. Se houver empate no tempo normal, a definição será decidida nos pênaltis.

A final está marcada para o dia 25 de janeiro, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Onde assistir ao vivo Ituano x Palmeiras hoje pela Copinha?

O jogo das oitavas entre Ituano e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record TV e no canal Xsports, com exibição na TV aberta e na TV por assinatura.

Como assistir online Ituano x Palmeiras hoje

A partida pode ser assistida online por meio do streaming da Xsports. A emissora tem disponibilizado as partidas da Copinha 2026 em seu canal digital durante a fase eliminatória.

Que horas é o jogo Ituano x Palmeiras pela Copinha?

O duelo entre Ituano e Palmeiras começa às 10h deste sábado, 17 de janeiro, na Arena Barueri, em Barueri (SP).