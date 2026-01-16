Ibrachina x Internacional: onde assistir e horário pela Copinha 2026

Copinha 2026: campeonato chega as oitavas de final com 16 classificados (Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Flickr)
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 19h15.
Ibrachina e Internacional se enfrentam neste sábado, 17, às 14h30, na Ibrachina Arena, em São Paulo, pelas oitavas de final da Copinha 2026. A partida terá transmissão na TV e em plataformas de streaming.
O jogo vale vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior e reúne equipes que avançaram após decisões nos pênaltis na terceira fase.
O Ibrachina terminou a fase inicial sem derrotas e eliminou o Santo André nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal.
O Internacional, por sua vez, também chegou às oitavas depois de disputar pênaltis. Na terceira fase, empatou por 2 a 2 com o Nacional-SP e garantiu a classificação com vitória por 8 a 7 nas penalidades.
A Copinha é disputada em jogo único no mata-mata. Quem vencer avança para a próxima fase. Se houver empate nos 90 minutos regulamentares, a definição ocorre nos pênaltis.
A final está marcada para o dia 25 de janeiro, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.
O jogo das oitavas entre Ibrachina e Internacional terá transmissão ao vivo pelo canal Xsports, com exibição na TV e em plataformas digitais.
A partida pode ser assistida pela internet no streaming da Xsports, que transmitirá os jogos da fase eliminatória da Copinha 2026.
O duelo entre Ibrachina e Internacional começa às 14h30 deste sábado, 17 de janeiro, na Ibrachina Arena, em São Paulo (SP).