Jogos de hoje, quinta-feira, 15 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A rodada desta quinta-feira, 15, está recheada de decisões pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, que chega à sua terceira fase. Os duelos entre Palmeiras x Flamengo-SP, São Paulo x Operário-PR e Juventude x Botafogo são alguns dos destaques do dia.
Além disso, o calendário conta com confrontos importantes pelo Campeonato Paulista, como RB Bragantino x Corinthians e São Paulo x São Bernardo. Pela Copa do Rei, destaque para Barcelona e Valencia, que entram em campo nas oitavas de final.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa São Paulo de Futebol Júnior (Terceira fase)
- 10h - Fortaleza x Itaquaquecetuba - Xsports
- 11h - Internacional x Nacional-SP - CazéTV
- 14h30 - RB Bragantino x Canaã - Xsports
- 15h - Palmeiras x Flamengo-SP - CazéTV
- 15h - Santo André x Ibrachina - Ulisses TV
- 17h - Fluminense x Ituano - CazéTV
- 19h - São Paulo x Operário-PR - Xsports
- 21h30 - Juventude x Botafogo - Xsports
Campeonato Paulista
- 19h - Botafogo-SP x Noroeste - HBO Max
- 19h30 - RB Bragantino x Corinthians - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
- 21h45 - São Paulo x São Bernardo - TNT e HBO Max
Campeonato Carioca
- 17h - Sampaio Corrêa-RJ x Nova Iguaçu - Premiere
- 19h - Portuguesa-RJ x Botafogo - Premiere
- 21h30 - Vasco x Maricá - ge tv, SporTV e Premiere
Campeonato Gaúcho
- 19h - Monsoon x Internacional - SporTV e Premiere
Campeonato Paranaense
- 19h - São Joseense x Cianorte - Canal GOAT
Campeonato Catarinense
- 19h30 - Joinville x Criciúma - SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Goiano
- 18h30 - Inhumas x Abecat - TV Brasil Central
- 19h30 - Crac x Goiás - Canal GOAT
- 20h40 - Aparecidense x Atlético-GO - TV Brasil Central
Campeonato Alagoano
- 20h - CRB x Murici - SportyNet+ e NN Play
Campeonato Potiguar
- 20h - Globo x América-RN - Canal GOAT
Campeonato Cearense
- 20h30 - Fortaleza x Quixadá - Canal GOAT, ge.globo/ce e TVC
Copa do Rei (Oitavas de final)
- 17h - Racing Santander x Barcelona - ESPN e Disney+
- 17h - Burgos x Valencia - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
- 14h30 - Hellas Verona x Bologna - ESPN 2 e Disney+
- 16h45 - Como x Milan - CazéTV e Disney+
Campeonato Alemão
- 16h30 - Augsburg x Union Berlin - OneFootball
Série Rio de La Plata
- 18h15 - Atlético Tucumán x Progreso - Disney+
- 21h - Olimpia x Colo-Colo - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians; veja horário
O jogo RB Bragantino x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max, às 19h30.
Que horas é o jogo do São Paulo hoje?
O jogo São Paulo x São Bernardo será às 21h45, com transmissão ao vivo pela TNT e HBO Max.
Qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje?
O jogo Vasco x Maricá será às 21h30, com transmissão na ge tv, SporTV e Premiere.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 15.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 15.
Record
- 19h30 - RB Bragantino x Corinthians - Campeonato Paulista
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 15.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
SporTV
- 19h - Monsoon x Internacional - Campeonato Gaúcho
- 21h30 - Vasco x Maricá - Campeonato Carioca
Premiere
- 17h - Sampaio Corrêa-RJ x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca
- 19h - Portuguesa-RJ x Botafogo - Campeonato Carioca
- 19h - Monsoon x Internacional - Campeonato Gaúcho
- 21h30 - Vasco x Maricá - Campeonato Carioca
ESPN / ESPN 2 / ESPN 4
- 14h30 - Hellas Verona x Bologna - Campeonato Italiano (ESPN 2)
- 17h - Racing Santander x Barcelona - Copa do Rei (ESPN)
- 17h - Burgos x Valencia - Copa do Rei (ESPN 4)
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
CazéTV
- 11h - Internacional x Nacional-SP - Copinha
- 15h - Palmeiras x Flamengo-SP - Copinha
- 17h - Fluminense x Ituano - Copinha
- 19h30 - RB Bragantino x Corinthians - Campeonato Paulista
- 16h45 - Como x Milan - Campeonato Italiano
Disney+
- 14h30 - Hellas Verona x Bologna - Campeonato Italiano
- 16h45 - Como x Milan - Campeonato Italiano
- 17h - Racing Santander x Barcelona - Copa do Rei
- 17h - Burgos x Valencia - Copa do Rei
- 18h15 - Atlético Tucumán x Progreso - Série Rio de La Plata
- 21h - Olimpia x Colo-Colo - Série Rio de La Plata
Canal GOAT
- 19h - São Joseense x Cianorte - Campeonato Paranaense
- 19h30 - Crac x Goiás - Campeonato Goiano
- 20h - Globo x América-RN - Campeonato Potiguar
- 20h30 - Fortaleza x Quixadá - Campeonato Cearense
HBO Max
- 19h - Botafogo-SP x Noroeste - Campeonato Paulista
- 19h30 - RB Bragantino x Corinthians - Campeonato Paulista
- 21h45 - São Paulo x São Bernardo - Campeonato Paulista
TNT
- 19h30 - RB Bragantino x Corinthians - Campeonato Paulista
- 21h45 - São Paulo x São Bernardo - Campeonato Paulista