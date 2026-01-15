Esporte

Jogos de hoje, quinta-feira, 15 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11h57.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A rodada desta quinta-feira, 15, está recheada de decisões pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, que chega à sua terceira fase. Os duelos entre Palmeiras x Flamengo-SP, São Paulo x Operário-PR e Juventude x Botafogo são alguns dos destaques do dia.

Além disso, o calendário conta com confrontos importantes pelo Campeonato Paulista, como RB Bragantino x Corinthians e São Paulo x São Bernardo. Pela Copa do Rei, destaque para Barcelona e Valencia, que entram em campo nas oitavas de final.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa São Paulo de Futebol Júnior (Terceira fase)

  • 10h - Fortaleza x Itaquaquecetuba - Xsports
  • 11h - Internacional x Nacional-SP - CazéTV
  • 14h30 - RB Bragantino x Canaã - Xsports
  • 15h - Palmeiras x Flamengo-SP - CazéTV
  • 15h - Santo André x Ibrachina - Ulisses TV
  • 17h - Fluminense x Ituano - CazéTV
  • 19h - São Paulo x Operário-PR - Xsports
  • 21h30 - Juventude x Botafogo - Xsports

Campeonato Paulista

  • 19h - Botafogo-SP x Noroeste - HBO Max
  • 19h30 - RB Bragantino x Corinthians - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
  • 21h45 - São Paulo x São Bernardo - TNT e HBO Max

Campeonato Carioca

  • 17h - Sampaio Corrêa-RJ x Nova Iguaçu - Premiere
  • 19h - Portuguesa-RJ x Botafogo - Premiere
  • 21h30 - Vasco x Maricá - ge tv, SporTV e Premiere

Campeonato Gaúcho

  • 19h - Monsoon x Internacional - SporTV e Premiere

Campeonato Paranaense

  • 19h - São Joseense x Cianorte - Canal GOAT

Campeonato Catarinense

  • 19h30 - Joinville x Criciúma - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Goiano

  • 18h30 - Inhumas x Abecat - TV Brasil Central
  • 19h30 - Crac x Goiás - Canal GOAT
  • 20h40 - Aparecidense x Atlético-GO - TV Brasil Central

Campeonato Alagoano

  • 20h - CRB x Murici - SportyNet+ e NN Play

Campeonato Potiguar

  • 20h - Globo x América-RN - Canal GOAT

Campeonato Cearense

  • 20h30 - Fortaleza x Quixadá - Canal GOAT, ge.globo/ce e TVC

Copa do Rei (Oitavas de final)

  • 17h - Racing Santander x Barcelona - ESPN e Disney+
  • 17h - Burgos x Valencia - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  • 14h30 - Hellas Verona x Bologna - ESPN 2 e Disney+
  • 16h45 - Como x Milan - CazéTV e Disney+

Campeonato Alemão

  • 16h30 - Augsburg x Union Berlin - OneFootball

Série Rio de La Plata

  • 18h15 - Atlético Tucumán x Progreso - Disney+
  • 21h - Olimpia x Colo-Colo - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians; veja horário

O jogo RB Bragantino x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max, às 19h30.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje?

O jogo São Paulo x São Bernardo será às 21h45, com transmissão ao vivo pela TNT e HBO Max.

Qual canal vai passar o jogo do Vasco hoje?

O jogo Vasco x Maricá será às 21h30, com transmissão na ge tv, SporTV e Premiere.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 15.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 15.

Record

  • 19h30 - RB Bragantino x Corinthians - Campeonato Paulista

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira, 15.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 19h - Monsoon x Internacional - Campeonato Gaúcho
  • 21h30 - Vasco x Maricá - Campeonato Carioca

Premiere

  • 17h - Sampaio Corrêa-RJ x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca
  • 19h - Portuguesa-RJ x Botafogo - Campeonato Carioca
  • 19h - Monsoon x Internacional - Campeonato Gaúcho
  • 21h30 - Vasco x Maricá - Campeonato Carioca

ESPN / ESPN 2 / ESPN 4

  • 14h30 - Hellas Verona x Bologna - Campeonato Italiano (ESPN 2)
  • 17h - Racing Santander x Barcelona - Copa do Rei (ESPN)
  • 17h - Burgos x Valencia - Copa do Rei (ESPN 4)

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

  • 11h - Internacional x Nacional-SP - Copinha
  • 15h - Palmeiras x Flamengo-SP - Copinha
  • 17h - Fluminense x Ituano - Copinha
  • 19h30 - RB Bragantino x Corinthians - Campeonato Paulista
  • 16h45 - Como x Milan - Campeonato Italiano

Disney+

  • 14h30 - Hellas Verona x Bologna - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Como x Milan - Campeonato Italiano
  • 17h - Racing Santander x Barcelona - Copa do Rei
  • 17h - Burgos x Valencia - Copa do Rei
  • 18h15 - Atlético Tucumán x Progreso - Série Rio de La Plata
  • 21h - Olimpia x Colo-Colo - Série Rio de La Plata

Canal GOAT

  • 19h - São Joseense x Cianorte - Campeonato Paranaense
  • 19h30 - Crac x Goiás - Campeonato Goiano
  • 20h - Globo x América-RN - Campeonato Potiguar
  • 20h30 - Fortaleza x Quixadá - Campeonato Cearense

HBO Max

  • 19h - Botafogo-SP x Noroeste - Campeonato Paulista
  • 19h30 - RB Bragantino x Corinthians - Campeonato Paulista
  • 21h45 - São Paulo x São Bernardo - Campeonato Paulista

TNT

  • 19h30 - RB Bragantino x Corinthians - Campeonato Paulista
  • 21h45 - São Paulo x São Bernardo - Campeonato Paulista
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Que horas começa a venda de ingressos para o jogo Flamengo x Corinthians?

Supercopa: onde vai ser o jogo Flamengo x Corinthians?

Quando é o jogo do Flamengo contra o Corinthians na Supercopa?

Flamengo x Corinthians: venda de ingressos da Supercopa começa hoje; veja como comprar

Mais na Exame

Pop

Big Brother Brasil 26: que horas toca o Big Fone hoje?

Um conteúdo SBT News

Moraes abre inquérito para investigar vazamento de dados de ministros do STF

Future of Money

Preocupações de bancos com stablecoins são 'mitos infundados'

Um conteúdo SBT News

Conselho de Segurança da ONU faz reunião sobre Irã