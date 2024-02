Palmeiras x Ituano: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo Campeonato Paulista

Palmeiras e Ituano se enfrentam nesta quinta-feira, 8, às 21h, no estádio Arena Barueri, no interior São Paulo. A partida é válida pelas sexta rodada do Campeonato Paulista.

O Palmeiras entra em campo após conquistar o segundo lugar na Supercopa Rei, perdendo o título nos pênaltis para o São Paulo. Após a derrota, o técnico Abel Ferreira orientou a equipe a "seguir em frente". No Campeonato Paulista, o Verdão lidera o Grupo B com dez pontos, acumulando três vitórias e um empate até o momento.

Já o Ituano enfrenta pressão, tendo alcançado três jogos sem vitória. Na última partida, o Galo de Itu empatou sem gols com o Botafogo-SP, evidenciando dificuldades ofensivas e mantendo a equipe como a de pior desempenho no ataque, com apenas um gol marcado. Com quatro pontos, o Ituano está na vice-liderança do Grupo A.

Escalações do Palmeiras contra o Ituano

Weverton; Marcos Rocha (Luan), Gustavo Gómez, Murilo; Mayke, Richard Riós (Aníbal Moreno), Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López.

Escalações do Ituano contra o Palmeiras

Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, João Vialle e Marlon; José Aldo, Yann Rolim, Eduardo Person e Thonny Anderson; Matheus Maia e Matheus Cadorini (Salatiel).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Ituano pelo Campeonato Paulista hoje

O jogo desta quinta-feira, às 21h entre Palmeiras e Ituano terá transmissão ao vivo no Paulistão Play e CazéTV (Youtube).

