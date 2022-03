Itália fora da Copa, Portugal mais perto: veja seleções já classificadas

Pela segunda Copa do Mundo consecutiva a tetracampeã mundial Itália está fora da fase final. A seleção, atual campeã europeia, perdeu em casa para a Macedônia do Norte por 1 a 0 em jogo em que fez 30 finalizações ao gol.

Com o resultado, a Macedônia do Norte vai jogar contra Portugal na fase final da repescagem, na próxima terça-feira. A seleção portuguesa venceu nesta quinta-feira a Turquia, por 3 a 1, e está a um jogo da Copa -- seria a última chance do craque Cristiano Ronaldo conquistar o mundial.

Ainda nesta quinta-feira, o Japão garantiu vaga ao vencer a Austrália por 2 a 0. No mesmo grupo das eliminatórias asiáticas a Arábia Saudita também já está classificada, assim como Coreia do Sul e Irã, na outra chave.

As 12 seleções da Ásia são divididas em dois grupos, com os dois primeiros garantindo classificação e os terceiros se enfrentando numa repescagem que dá ao vencedor o direito de enfrentar o quinto colocado na América do Sul. A Austrália já garantiu um terceiro lugar e Emirados Árabes Unidos e Iraque brigam pela outra vaga. Os jogos decisivos também são na terça-feira.

Na América do Sul a penúltima rodada será jogada nesta quinta-feira. Brasil e Argentina já estão classificados. Equador, Uruguai, Peru e Chile disputam duas vagas diretas e uma de repescagem. A definição também sai na terça-feira.

Na África, os cinco classificados serão conhecidos em confrontos diretos hoje e terça-feira que vem. São eles: Egito vs. Senegal, Camarões vs. Argélia, Gana vs. Nigéria, RD Congo vs. Marrocos, Mali vs. Tunísia. Nas Américas central e do Norte, Canadá, Estados Unidos e México são favoritos para as vagas diretas. Panamá e Costa Rica disputam quem enfrenta a Nova Zelândia.

A Copa do Catar começa dia 21 de novembro e vai até 18 de dezembro. O sorteio dos grupos será no dia 1/4, às 13h de Brasília. As 17 seleções já classificadas são:

Catar

Alemanha

Dinamarca

Brasil

França

Bélgica

Croácia

Espanha

Sérvia

Suíça

Inglaterra

Holanda

Argentina

Irã

Coreia do Sul

Japão

Arábia Saudita