Esporte

Fórmula 1: que horas e onde assistir à classificação do GP de Abu Dhabi

Na última corrida de 2025, Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri brigam pelo título

GP do Catar: a corrida será às 13h deste domingo, 30 (Clive Mason/Getty Images)

GP do Catar: a corrida será às 13h deste domingo, 30 (Clive Mason/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 09h32.

O Grande Prêmio de Abu Dhabi encerra a temporada 2025 da Fórmula 1 neste fim de semana, entre sexta-feira, 5, e domingo, 7 de dezembro.

A etapa é a 24ª e última do calendário e será disputada no Circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos.

Para a etapa final do campeonato, a F1 volta ao formato tradicional, com três treinos livres antes da sessão classificatória.

A disputa pelo título segue aberta entre Lando Norris, da escuderia McLaren, Oscar Piastri, também da McLaren, e Max Verstappen, da equipe Red Bull Racing.

Norris lidera o Mundial de Pilotos com 408 pontos antes da rodada decisiva. Verstappen aparece na segunda colocação, com 396 pontos, após vencer no GP do Catar. Piastri é o terceiro colocado, com 392 pontos.

Onde e quando assistir à classificação do GP de Abu Dhabi

Sábado, 6 de dezembro
Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1

Mais de Esporte

Brasileirão 2025: Filipe Luís é 10º a conquistar título como jogador e técnico

Irmãos Charles e Arthur Leclerc dividem a pista no GP de Abu Dhabi

Copa do Mundo 2026: como funciona o sorteio? Veja o horário e onde assistir

Fórmula 1: que horas e onde assistir ao GP de Abu Dhabi neste domingo

Mais na Exame

Pop

Netflix anuncia compra da Warner por US$ 72 bilhões

Future of Money

FMI apresenta diretrizes para lidar com riscos de stablecoins

Esporte

Brasileirão 2025: Filipe Luís é 10º a conquistar título como jogador e técnico

Marketing

Trussardi e Bacio di Latte lançam collab de verão com coleção de toalhas