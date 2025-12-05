Fórmula 1: que horas e onde assistir ao GP de Abu Dhabi neste domingo

Lando Norris e Oscar Piastri: pilotos da McLaren disputam o título em Abu Dhabi (Luca Martini/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 08h30.
O Grande Prêmio de Abu Dhabi encerra a temporada 2025 da Fórmula 1 neste fim de semana, entre sexta-feira, 5, e domingo, 7 de dezembro.
A etapa é a 24ª e última do calendário e será disputada no Circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos.
Para a etapa final do campeonato, a F1 volta ao formato tradicional, com três treinos livres antes da sessão classificatória.
A disputa pelo título segue aberta entre Lando Norris, da escuderia McLaren, Oscar Piastri, também da McLaren, e Max Verstappen, da equipe Red Bull Racing.
Norris lidera o Mundial de Pilotos com 408 pontos antes da rodada decisiva. Verstappen aparece na segunda colocação, com 396 pontos, após vencer no GP do Catar. Piastri é o terceiro colocado, com 392 pontos.
Sexta-feira, 5 de dezembro
Treino livre 1: 06h30 — Bandsports e F1TV
Treino livre 2: 10h — Bandsports e F1TV
Sábado, 6 de dezembro
Treino livre 3: 07h30 — Bandsports e F1TV
Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV
Domingo, 7 de dezembro
Corrida: 10h — Band e F1TV