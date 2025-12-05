Fórmula 1: que horas e onde assistir ao GP de Abu Dhabi neste domingo

O Grande Prêmio de Abu Dhabi encerra a temporada 2025 da Fórmula 1 neste fim de semana, entre sexta-feira, 5, e domingo, 7 de dezembro.

A etapa é a 24ª e última do calendário e será disputada no Circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos.

Para a etapa final do campeonato, a F1 volta ao formato tradicional, com três treinos livres antes da sessão classificatória.

A disputa pelo título segue aberta entre Lando Norris, da escuderia McLaren, Oscar Piastri, também da McLaren, e Max Verstappen, da equipe Red Bull Racing.

Norris lidera o Mundial de Pilotos com 408 pontos antes da rodada decisiva. Verstappen aparece na segunda colocação, com 396 pontos, após vencer no GP do Catar. Piastri é o terceiro colocado, com 392 pontos.

Onde assistir ao GP de Abu Dhabi

Sexta-feira, 5 de dezembro

Treino livre 1: 06h30 — Bandsports e F1TV

Treino livre 2: 10h — Bandsports e F1TV

Sábado, 6 de dezembro

Treino livre 3: 07h30 — Bandsports e F1TV

Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

Domingo, 7 de dezembro

Corrida: 10h — Band e F1TV