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Irã negocia com Fifa para jogar Copa do Mundo no México

Irã ainda tenta disputar a Copa de 2026 fora dos EUA e negocia com a Fifa para transferir jogos do Grupo G para o México

Copa do Mundo: Torcedores do Irã durante jogo das eliminatórias em Teerã, em junho de 2025 (Atta Kenare/AFP)

Copa do Mundo: Torcedores do Irã durante jogo das eliminatórias em Teerã, em junho de 2025 (Atta Kenare/AFP)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de março de 2026 às 08h11.

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A seleção do Irã voltou atrás na decisão de não disputar a Copa do Mundo de 2026 e está tentando com a Fifa para transferir seus jogos para o México.

A mudança ocorre após anúncio anterior do governo iraniano, que havia retirado a equipe do torneio por questões de segurança ligadas aos Estados Unidos.

Em publicação oficial nas redes sociais, a embaixada do Irã no México divulgou um posicionamento assinado por Mehdi Taj, presidente da federação.

“Quando Trump declarou explicitamente que não pode garantir a segurança da equipe nacional iraniana, certamente não viajaremos para os Estados Unidos. Estamos negociando com a Fifa para que os jogos da Copa do Mundo do Irã sejam realizados no México", escreveu.

O Irã integra o Grupo G, ao lado de Nova Zelândia, Bélgica e Egito. As três partidas da fase inicial estão previstas para cidades dos Estados Unidos, sendo duas em Inglewood, na Califórnia, e uma em Seattle.

Além da questão de segurança, o governo iraniano também citou entraves administrativos.

O embaixador do Irã no México, Abolfazl Psedniddeh, afirmou que os Estados Unidos não estão cooperando na questão dos vistos. "Temos interesse em participar da Copa do Mundo, mas o governo americano não está fornecendo o apoio logístico ou administrativo necessário."

Fifa mantém calendário e descarta mudança

A Fifa declarou que mantém contato com as federações participantes, incluindo o Irã, e que trabalha com o cronograma oficial divulgado em 6 de dezembro de 2025.

Segundo o jornal The Times, a entidade não cogita alterar as sedes das partidas. A avaliação considera inviável qualquer mudança por fatores logísticos, como a venda antecipada de ingressos e impactos no calendário.

Caso o Irã formalize a desistência, o regulamento da competição estabelece que a própria Fifa decidirá o substituto “a seu exclusivo critério”.

O documento também prevê multa mínima de 250 mil francos suíços (cerca de R$ 1,6 milhão) para seleções que desistirem até 30 dias antes do início do torneio, valor que pode dobrar em prazos mais curtos.

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