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Bradesco Seguros adapta portfólio a partir do clima extremo e vê ESG virar resultado

Companhia encerrou 2025 com quase R$ 400 milhões de patrimônio em linhas com princípios de sustentabilidade e impacto positivo

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 29 de maio de 2026 às 16h24.

Última atualização em 29 de maio de 2026 às 16h25.

Bradesco Seguros expande portfólio de produtos sustentáveis: trabalho parte da urgência climática, que já exigiu R$ 70 milhões em indenizações por alagamentos e inundações (Rebecca Crepaldi/Exame)

Enquanto eventos climáticos extremos pressionam o setor de seguros a repensar modelos de precificação e cobertura, o Grupo Bradesco Seguros aposta numa resposta que vai além do sinistro: transformar sustentabilidade em produto, processo e estratégia.

Em 2025, a companhia pagou mais de R$ 70 milhões em indenizações por alagamentos e inundações — e já registrou na Susep os primeiros produtos classificados formalmente como sustentáveis, em conformidade com a Resolução CNSP nº 473/2024, que começa a redesenhar as regras do setor.

O registro não é apenas burocrático. Para Ivani Benazzi de Andrade, Superintendente de Sustentabilidade do Grupo, a classificação muda a lógica de construção do produto. A executiva contou mais da estratégia da companhia em entrevista exclusiva à EXAME.

"Sustentabilidade deixa de ser um tema periférico e passa a fazer parte da lógica de desenvolvimento, gestão e monitoramento do produto ao longo de todo o seu ciclo de vida", afirma. Na prática, isso significa envolver áreas técnicas, atuariais, de produtos, riscos, sustentabilidade e governança desde a concepção — não como etapa de validação, mas como critério de projeto.

Para formalizar esse processo, a companhia publicou em 2025 uma Norma Interna de Taxonomia de Negócios Sustentáveis, alinhada à resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, que define critérios estruturados para identificar e classificar iniciativas e produtos sustentáveis em cada um dos negócios do grupo.

Entre os produtos já registrados estão o Microsseguro Residencial, o Seguro Despesas Essenciais e três planos de Previdência com Princípios ESG.

Clima como variável de negócio

A pressão climática não é apenas operacional — ela é estratégica. Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo, conta que a companhia estruturou desde 2015 uma Operação Emergencial para Tratamento de Sinistros, acionada automaticamente sempre que eventos climáticos severos ocorrem. "Toda a diretoria se envolve. Buscamos a proteção e a indenização rápida. Estamos no local agindo", diz ela. A operação já foi acionada em dezenas de ocasiões ao longo dos anos, dos eventos extremos de Petrópolis ao Rio Grande do Sul.

Mas a resposta ao clima vai além da gestão de sinistros. O Grupo tem desenvolvido produtos diretamente ligados à transição energética e à adaptação climática. As vendas de seguros para veículos elétricos cresceram 113% em 2025, e a companhia também oferece cobertura para sistemas de energia solar — dois mercados que praticamente inexistiam na carteira segurada há poucos anos.

"Fomos pioneiros no seguro de carro elétrico, já que percebemos que a população se movimenta nessa demanda em busca de economia e sustentabilidade", diz Valdirene. "O comportamento do consumidor vem mudando e o seguro protege isso também."

Ivani reforça que esse movimento exige que o setor evolua na forma de precificar, prevenir e gerenciar riscos.

"O seguro será cada vez mais uma ferramenta essencial de adaptação climática e estabilidade econômica em um cenário de maior imprevisibilidade ambiental", afirma.

Inclusão como parte da agenda

A sustentabilidade no Grupo também tem uma dimensão social clara: ampliar o acesso à proteção financeira para públicos historicamente menos atendidos. O Microsseguro Residencial, com mensalidade de R$ 13,99, encerrou 2025 com cerca de 9 mil apólices vigentes. Já o Seguro Despesas Essenciais contabilizava aproximadamente 9.500 apólices ativas.

Para Valdirene, o desafio da inclusão securitária passa pela cultura. "A cultura do seguro ainda é um desafio. Tem gente que paga um ticket de R$ 30 em algo dispensável e deixa o seguro de vida fora do orçamento, sendo que ele pode proteger uma família inteira", diz ela.

Na previdência, o movimento também é concreto. Os planos Bradesco Princípios ESG encerraram 2025 com patrimônio líquido combinado superior a R$ 398 milhões, refletindo uma demanda crescente por produtos que conciliem retorno financeiro e responsabilidade socioambiental. "Muitos clientes já procuram esse tipo de produto. Temos o comportamento do consumidor se movimentando, especialmente o jovem, que vem preocupado com meio ambiente", observa Valdirene.

Na operação, a agenda de circularidade também avança. Os programas Oficina Sustentável, Auto Reciclagem, Assistência Sustentável Residencial e Sinistro Sustentável Residencial destinaram corretamente mais de 2,7 mil toneladas de resíduos em 2025. "Agimos focados na sustentabilidade quando tiramos uma carcaça, limpamos a oficina certificada e levamos cuidado com o meio ambiente", explica Valdirene. "Cada negócio tem sua agenda."

Governança transversal

O que sustenta tudo isso é uma estrutura de governança que, segundo as executivas, não é protocolar. O tema está presente no conselho de administração, em workshops que reúnem presidentes de todas as empresas do Grupo e em comitês que avaliam cada novo produto sob a ótica da sustentabilidade. "Não fazemos apenas porque existe a resolução. Nosso primeiro relatório integrado foi antes da obrigatoriedade — estamos na quarta versão", diz Valdirene. "A agenda sustentável existe por valores."

Ivani aponta que o principal desafio foi justamente tornar a sustentabilidade transversal de verdade — não concentrada numa área, mas incorporada à tomada de decisão de produto, subscrição, investimentos, operações, tecnologia, jurídico e distribuição. "É uma construção coletiva", afirma. "Mais do que comunicar compromissos, o desafio é criar mecanismos que permitam acompanhar resultados e incorporar sustentabilidade às decisões do dia a dia de forma objetiva e mensurável."

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