Fifa convida federação do Irã a Zurique para 'preparar' Copa do Mundo 2026

A Fifa convocou a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã (FFIRI) para uma reunião em sua sede, em Zurique, "antes do dia 20 de maio para preparar a Copa do Mundo", segundo fontes ligadas ao caso ouvidas nesta terça-feira, 5, pela AFP.

A presença do Irã na Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte, entre 11 de junho e 19 de julho, ainda não está totalmente definida. O cenário ocorre em meio ao conflito no Oriente Médio, iniciado no fim de fevereiro após ataques de Israel e dos Estados Unidos em território iraniano.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou em diferentes ocasiões que a seleção iraniana deve disputar a fase de grupos nos Estados Unidos, seguindo o planejamento inicial.

"Quero confirmar, sem ambiguidades, que o Irã vai participar da Copa do Mundo de 2026. E, com certeza, o Irã jogará nos Estados Unidos", declarou Infantino durante a abertura do 76º Congresso da Fifa, realizado em Vancouver, no Canadá, em 30 de abril.

A fala foi seguida por uma manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que comentou o posicionamento do dirigente esportivo.

"Se o Gianni falou, então estou de acordo", afirmou Trump em entrevista posterior.

O presidente norte-americano também declarou: "Eu disse a ele: 'Faça o que quiser. Você pode ficar com eles' (...) Acho que eles devem poder jogar". Em ocasiões anteriores, Trump havia levantado dúvidas sobre a segurança dos jogadores iranianos em território americano.

As declarações provocaram reações entre dirigentes do futebol iraniano, que chegaram a considerar um boicote. Em seguida, houve uma tentativa de transferir os jogos da equipe para o México, proposta que foi rejeitada pela Fifa.

Impasses logísticos e tensão diplomática

O Congresso da Fifa também apontou obstáculos operacionais relacionados à presença do Irã na América do Norte. Entre os pontos levantados estão questões de deslocamento e entrada no território dos países-sede.

Na segunda-feira, 4, a delegação iraniana cancelou participação no evento em Vancouver após relatar tratamento inadequado por autoridades de imigração no aeroporto de Toronto.

O governo canadense classifica a Guarda Revolucionária Iraniana, organização militar ligada ao regime iraniano, como grupo terrorista. O atual presidente da FFIRI, Mehdi Taj, possui histórico de ligação com a instituição.

Após retornar ao Irã, Taj declarou à imprensa local que pretende realizar "uma reunião" com a Fifa, indicando que há "muitas questões a tratar".

A entidade máxima do futebol estipulou prazo para resposta da federação iraniana até cerca de três semanas antes do início do torneio.

A estreia da seleção iraniana está marcada para 16 de junho, em Los Angeles, contra a Nova Zelândia.

Na sequência, o time enfrenta a Bélgica, no dia 21 de junho, também em Los Angeles. O último jogo da fase de grupos será contra o Egito, em 27 de junho, na cidade de Seattle.

A delegação iraniana deverá se concentrar em Tucson, no estado do Arizona, durante a competição.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

SAIBA MAIS SOBRE A COPA DO MUNDO