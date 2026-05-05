Fifa convida federação do Irã a Zurique para 'preparar' Copa do Mundo 2026

Repórter
Publicado em 5 de maio de 2026 às 14h48.
A Fifa convocou a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã (FFIRI) para uma reunião em sua sede, em Zurique, "antes do dia 20 de maio para preparar a Copa do Mundo", segundo fontes ligadas ao caso ouvidas nesta terça-feira, 5, pela AFP.
A presença do Irã na Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte, entre 11 de junho e 19 de julho, ainda não está totalmente definida. O cenário ocorre em meio ao conflito no Oriente Médio, iniciado no fim de fevereiro após ataques de Israel e dos Estados Unidos em território iraniano.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou em diferentes ocasiões que a seleção iraniana deve disputar a fase de grupos nos Estados Unidos, seguindo o planejamento inicial.
"Quero confirmar, sem ambiguidades, que o Irã vai participar da Copa do Mundo de 2026. E, com certeza, o Irã jogará nos Estados Unidos", declarou Infantino durante a abertura do 76º Congresso da Fifa, realizado em Vancouver, no Canadá, em 30 de abril.
A fala foi seguida por uma manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que comentou o posicionamento do dirigente esportivo."Se o Gianni falou, então estou de acordo", afirmou Trump em entrevista posterior.
O presidente norte-americano também declarou: "Eu disse a ele: 'Faça o que quiser. Você pode ficar com eles' (...) Acho que eles devem poder jogar". Em ocasiões anteriores, Trump havia levantado dúvidas sobre a segurança dos jogadores iranianos em território americano.
As declarações provocaram reações entre dirigentes do futebol iraniano, que chegaram a considerar um boicote. Em seguida, houve uma tentativa de transferir os jogos da equipe para o México, proposta que foi rejeitada pela Fifa.
O Congresso da Fifa também apontou obstáculos operacionais relacionados à presença do Irã na América do Norte. Entre os pontos levantados estão questões de deslocamento e entrada no território dos países-sede.
Na segunda-feira, 4, a delegação iraniana cancelou participação no evento em Vancouver após relatar tratamento inadequado por autoridades de imigração no aeroporto de Toronto.
O governo canadense classifica a Guarda Revolucionária Iraniana, organização militar ligada ao regime iraniano, como grupo terrorista. O atual presidente da FFIRI, Mehdi Taj, possui histórico de ligação com a instituição.
Após retornar ao Irã, Taj declarou à imprensa local que pretende realizar "uma reunião" com a Fifa, indicando que há "muitas questões a tratar".
A entidade máxima do futebol estipulou prazo para resposta da federação iraniana até cerca de três semanas antes do início do torneio.A estreia da seleção iraniana está marcada para 16 de junho, em Los Angeles, contra a Nova Zelândia.
Na sequência, o time enfrenta a Bélgica, no dia 21 de junho, também em Los Angeles. O último jogo da fase de grupos será contra o Egito, em 27 de junho, na cidade de Seattle.
A delegação iraniana deverá se concentrar em Tucson, no estado do Arizona, durante a competição.
Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.
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