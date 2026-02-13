Internacional x Palmeiras: qual resultado do jogo da 3ª rodada do Brasileirão

Palmeiras: Verdão confirma o bom início de temporada e assume a ponta do Brasileirão (Angel Martinez/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h37.
O Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, no Beira-Rio, no fechamento da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança da competição pelo saldo de gols.
A equipe paulista chegou aos sete pontos e ultrapassou os concorrentes diretos na tabela. Quatro times somam a mesma pontuação, mas o Palmeiras leva vantagem nos critérios de desempate e também ostenta o melhor ataque do campeonato, com dez gols marcados em três rodadas.
O primeiro tempo foi equilibrado e disputado. O Palmeiras criou a primeira chance logo no início, com Vitor Roque finalizando por cima. Aos 22 minutos, Andreas Pereira cobrou escanteio e Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa para abrir o placar de cabeça.
O Internacional reagiu e chegou ao empate ainda antes do intervalo. Ronaldo aproveitou sobra na entrada da área e acertou um chute de canhota no ângulo, sem chances para o goleiro, deixando tudo igual no Beira-Rio.
Na segunda etapa, o Inter tentou pressionar nos primeiros minutos, mas foi o Palmeiras quem voltou a marcar. Aos seis minutos, Gómez lançou Vitor Roque, que ganhou da marcação, invadiu a área e finalizou por cobertura para recolocar o time visitante em vantagem.
O Internacional ainda acertou o travessão em tentativa de Bruno Gomes e buscou o empate, mas acabou castigado nos minutos finais. Aos 36, após erro de Mercado na saída de bola, Lucas Evangelista tocou para Andreas Pereira completar para o gol aberto e definir o placar.
Com a vitória, o Palmeiras confirma o bom início de temporada e assume a ponta do Brasileirão. O Internacional, por sua vez, segue tentando se aproximar das primeiras posições após o revés em casa.
|Classificação
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|Últ. Jogos
|1
|Palmeiras
|7
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|77
|2
|São Paulo
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|77
|3
|Fluminense
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|77
|4
|Bahia
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|77
|5
|Athletico-PR
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|100
|6
|Bragantino
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|2
|0
|66
|7
|Chapecoense
|5
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|2
|55
|8
|Mirassol
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|55
|9
|Coritiba
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|44
|10
|Flamengo
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|44
|11
|Botafogo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|1
|33
|12
|Corinthians
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|50
|13
|Grêmio
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|7
|-1
|33
|14
|Vitória
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|33
|15
|Atlético-MG
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|22
|16
|Remo
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|-2
|22
|17
|Vasco
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|11
|18
|Santos
|1
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|11
|19
|Internacional
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|11
|20
|Cruzeiro
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|11