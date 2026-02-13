Esporte

Internacional x Palmeiras: qual resultado do jogo da 3ª rodada do Brasileirão

Veja tabela atualizada do Campeonato Brasileiro 2026

Palmeiras: Verdão confirma o bom início de temporada e assume a ponta do Brasileirão (Angel Martinez/Getty Images)

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h37.

O Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, no Beira-Rio, no fechamento da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança da competição pelo saldo de gols.

A equipe paulista chegou aos sete pontos e ultrapassou os concorrentes diretos na tabela. Quatro times somam a mesma pontuação, mas o Palmeiras leva vantagem nos critérios de desempate e também ostenta o melhor ataque do campeonato, com dez gols marcados em três rodadas.

O primeiro tempo foi equilibrado e disputado. O Palmeiras criou a primeira chance logo no início, com Vitor Roque finalizando por cima. Aos 22 minutos, Andreas Pereira cobrou escanteio e Gustavo Gómez subiu mais alto que a defesa para abrir o placar de cabeça.

O Internacional reagiu e chegou ao empate ainda antes do intervalo. Ronaldo aproveitou sobra na entrada da área e acertou um chute de canhota no ângulo, sem chances para o goleiro, deixando tudo igual no Beira-Rio.

Na segunda etapa, o Inter tentou pressionar nos primeiros minutos, mas foi o Palmeiras quem voltou a marcar. Aos seis minutos, Gómez lançou Vitor Roque, que ganhou da marcação, invadiu a área e finalizou por cobertura para recolocar o time visitante em vantagem.

O Internacional ainda acertou o travessão em tentativa de Bruno Gomes e buscou o empate, mas acabou castigado nos minutos finais. Aos 36, após erro de Mercado na saída de bola, Lucas Evangelista tocou para Andreas Pereira completar para o gol aberto e definir o placar.

Com a vitória, o Palmeiras confirma o bom início de temporada e assume a ponta do Brasileirão. O Internacional, por sua vez, segue tentando se aproximar das primeiras posições após o revés em casa.

Confira tabela do Campeonato Brasileiro 2026

ClassificaçãoTimePJVEDGPGCSG%Últ. Jogos
1Palmeiras73210104677
2São Paulo7321052377
3Fluminense7321042277
4Bahia7321042277
5Athletico-PR62200312100
6Bragantino6320122066
7Chapecoense5312086255
8Mirassol5312065155
9Coritiba4311155044
10Flamengo4311144044
11Botafogo3310276133
12Corinthians3210132150
13Grêmio3310267-133
14Vitória3310247-333
15Atlético-MG2302156-122
16Remo2302157-222
17Vasco1301224-211
18Santos1301247-311
19Internacional1301225-311
20Cruzeiro1301238-511
