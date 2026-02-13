Athletico x Santos: qual resultado do jogo da 3ª rodada do Brasileirão

O Athletico venceu o Santos por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, na Arena da Baixada, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O gol da vitória saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Viveros, garantindo o segundo triunfo do Furacão na competição.
Com o resultado, o Athletico mantém 100% de aproveitamento no Brasileirão e chega a seis pontos em dois jogos disputados — a equipe ainda tem uma partida a menos, contra o Corinthians, adiada para o dia 19 de fevereiro. Já o Santos soma apenas um ponto em três rodadas e ocupa a penúltima colocação da tabela.
O time da casa abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após pênalti cometido por Zé Ivaldo sobre Viveros, Julimar cobrou com categoria e deslocou o goleiro Gabriel Brazão para fazer 1 a 0.
O Santos reagiu e empatou aos 16 minutos. Depois de insistência de Miguelito na área, Thaciano aproveitou sobra na entrada da área e finalizou para superar o goleiro Santos, deixando tudo igual ainda na etapa inicial.
No segundo tempo, a partida ficou mais truncada, com muitas disputas físicas e dificuldades na troca de passes, cenário que gerou críticas ao gramado sintético da Arena da Baixada. O Santos chegou a criar boa oportunidade com Igor Vinícius, mas parou em grande defesa do goleiro Santos.
Quando o empate parecia definido, o Athletico encontrou o gol da vitória nos acréscimos. Em jogada trabalhada, Esquivel fez bom passe para Viveros, que finalizou com precisão para decretar o 2 a 1 e garantir a festa da torcida rubro-negra.
O Athletico volta a campo no domingo, às 18h30, contra o Londrina, pela semifinal do Campeonato Paranaense. Já o Santos enfrenta o Velo Clube, às 20h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.
Confira tabela do Campeonato Brasileiro 2026
|Classificação
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|Últ. Jogos
|1
|Palmeiras
|7
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|77
|2
|São Paulo
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|77
|3
|Fluminense
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|77
|4
|Bahia
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|77
|5
|Athletico-PR
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|100
|6
|Bragantino
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|2
|0
|66
|7
|Chapecoense
|5
|3
|1
|2
|0
|8
|6
|2
|55
|8
|Mirassol
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|55
|9
|Coritiba
|4
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|44
|10
|Flamengo
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|44
|11
|Botafogo
|3
|3
|1
|0
|2
|7
|6
|1
|33
|12
|Corinthians
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|50
|13
|Grêmio
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|7
|-1
|33
|14
|Vitória
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|33
|15
|Atlético-MG
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|22
|16
|Remo
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|7
|-2
|22
|17
|Vasco
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|11
|18
|Santos
|1
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|11
|19
|Internacional
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|11
|20
|Cruzeiro
|1
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|11