Athletico x Santos: qual resultado do jogo da 3ª rodada do Brasileirão

Veja tabela atualizada do Campeonato Brasileiro 2026

Athletico: time volta a campo no domingo, às 18h30, contra o Londrina, pela semifinal do Campeonato Paranaense. ( Heuler Andrey/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 05h41.

O Athletico venceu o Santos por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, na Arena da Baixada, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O gol da vitória saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Viveros, garantindo o segundo triunfo do Furacão na competição.

Com o resultado, o Athletico mantém 100% de aproveitamento no Brasileirão e chega a seis pontos em dois jogos disputados — a equipe ainda tem uma partida a menos, contra o Corinthians, adiada para o dia 19 de fevereiro. Já o Santos soma apenas um ponto em três rodadas e ocupa a penúltima colocação da tabela.

O time da casa abriu o placar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após pênalti cometido por Zé Ivaldo sobre Viveros, Julimar cobrou com categoria e deslocou o goleiro Gabriel Brazão para fazer 1 a 0.

O Santos reagiu e empatou aos 16 minutos. Depois de insistência de Miguelito na área, Thaciano aproveitou sobra na entrada da área e finalizou para superar o goleiro Santos, deixando tudo igual ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, a partida ficou mais truncada, com muitas disputas físicas e dificuldades na troca de passes, cenário que gerou críticas ao gramado sintético da Arena da Baixada. O Santos chegou a criar boa oportunidade com Igor Vinícius, mas parou em grande defesa do goleiro Santos.

Quando o empate parecia definido, o Athletico encontrou o gol da vitória nos acréscimos. Em jogada trabalhada, Esquivel fez bom passe para Viveros, que finalizou com precisão para decretar o 2 a 1 e garantir a festa da torcida rubro-negra.

O Athletico volta a campo no domingo, às 18h30, contra o Londrina, pela semifinal do Campeonato Paranaense. Já o Santos enfrenta o Velo Clube, às 20h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Confira tabela do Campeonato Brasileiro 2026

ClassificaçãoTimePJVEDGPGCSG%Últ. Jogos
1Palmeiras73210104677
2São Paulo7321052377
3Fluminense7321042277
4Bahia7321042277
5Athletico-PR62200312100
6Bragantino6320122066
7Chapecoense5312086255
8Mirassol5312065155
9Coritiba4311155044
10Flamengo4311144044
11Botafogo3310276133
12Corinthians3210132150
13Grêmio3310267-133
14Vitória3310247-333
15Atlético-MG2302156-122
16Remo2302157-222
17Vasco1301224-211
18Santos1301247-311
19Internacional1301225-311
20Cruzeiro1301238-511
