Copa do Brasil 2025: Palmeiras x Corinthians - saiba quem tem o elenco mais valioso

Palmeiras e Corinthians se enfrentam logo mais pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão saiu na frente em Itaquera no primeiro duelo e venceu a partida por 1 a 0, com gol de Memphis Depay.

O Verdão precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar às quartas de final da competição. Um empate garante o time de Dorival Júnior na próxima fase. Se o Palmeiras ganhar por um gol de diferença, o duelo será definido nas penalidades máximas.

A rivalidade dos dois é histórica:

Segundo a contagem do Palmeiras: 140 vitórias do Palmeiras, 133 vitórias do Corinthians e 123 empates

Segundo a contagem do Corinthians: 136 vitórias do Palmeiras, 133 vitórias do Corinthians e 118 empates

Outro ponto que levanta discussões é quem tem o time com estrelas mais valiosas.

Segundo dados do Transfermarkt, o Palmeiras leva vantagem nesse quesito. Contando o valor de mercado de todos os jogadores de seu plantel, o Verdão tem um elenco que vale R$ 1,2 bilhão.

Posição Idade Média (ø-Idade) Valor de Mercado Goleiro 32,3 anos € 1,65 mi Defensor 26,4 anos € 51,30 mi Meio-Campo 26,0 anos € 47,50 mi Atacante 23,8 anos € 88,50 mi Total 26,0 anos € 188,95 mi

Já o Corinthians, nessa comparação, leva desvantagem em todas as posições do plantel, tendo um valor de mercado de R$ 728,5 milhões.

Posição Média de Idade Valor de Mercado Goleiro 22.9 € 11.50 mi. Defensor 27.3 € 22.70 mi. Meio-Campo 26.8 € 39.00 mi. Atacante 26.0 € 41.25 mi. Total 26.3 € 114.45 mi.

Qual é o retrospecto de Abel Ferreira contra o Corinthians?

Técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, Abel Ferreira tem um bom retrospecto pelo Verdão em clássicos no geral - e contra o Corinthians não é diferente. Foram 18 jogos disputados desde o Brasileirão 2020, o primeiro Dérbi em que o treinador português estava em campo. Veja os números abaixo.

8 vitórias do Palmeiras

4 vitórias do Corinthians

7 empates

Os últimos confrontos das equipes