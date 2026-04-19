Seleção feminina vence Fifa Series e amplia invencibilidade no Brasil

A seleção brasileira feminina venceu o Canadá por 1 a 0, no sábado, 18, e garantiu o título do FIFA Series, com gol de Aline Gomes na Arena Pantanal, em Cuiabá. O resultado ampliou a sequência invicta da equipe atuando em território nacional.

Com a conquista, o Brasil alcançou 10 partidas sem derrota em casa, consolidando uma série iniciada em dezembro de 2023.

"Eu estou chorando, mas continuo feliz como sempre. Não tenho palavras para explicar esse momento. Durante toda a semana quando fui perguntada eu disse que estou muito feliz por estar aqui", afirmou Aline Gomes, autora do gol e responsável por marcar pela primeira vez com a camisa da seleção.

A última derrota como mandante ocorreu em 3 de dezembro de 2023, quando o Brasil foi superado pelo Japão por 2 a 0, em amistoso disputado no Morumbi, em São Paulo. Desde então, a equipe comandada por Arthur Elias não registrou novos reveses no país.

A sequência atual reúne nove vitórias e um empate, com o único resultado diferente de vitória registrado contra a Colômbia, em 26 de outubro de 2024, em Cariacica, com placar de 1 a 1.

A série invicta inclui amistosos e partidas do FIFA Series, com jogos realizados em diferentes estádios do país. Entre os resultados, há vitórias com placares elásticos, como os 5 a 1 sobre a Coreia do Sul e 6 a 1 contra a Zâmbia, ambos em abril de 2026.

Veja a sequência invicta da Seleção Brasileira Feminina em casa