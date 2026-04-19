Internacional X Mirassol: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão?

Vista do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre: Sport Club Internacional registrou crescimento nas receitas de marketing, patrocínio e varejo em 2025 (Ricardo Duarte/SC Internacional)
Publicado em 19 de abril de 2026 às 06h00.
Internacional e Mirassol se enfrentam neste domingo, 19, pelo Campeonato Brasileiro.
O duelo, no Beira-Rio, é válido pela 12ª rodada. O Inter chega após cinco partidas sem derrota e tenta se afastar da zona de rebaixamento. Já o Mirassol ocupa a última posição, com seis pontos.
A equipe gaúcha terá desfalques importantes, como Bernabei e Mercado, suspensos. Do outro lado, o Mirassol venceu apenas uma das últimas oito partidas e vem de derrota para a LDU por 2 a 0, pela Libertadores.
A partida acontece às 11h, neste domingo, 19.
O jogo entre Internacional e Mirassol será transmitido pelo Premiere (TV fechada).
Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Aguirre); Villagra, Paulinho Paula, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano
Walter; Daniel Borges, João Victor, Lucas Oliveira e Victor Luis; Neto Moura, Lucas Mugni, Galeano, Eduardo e Negueba; Nathan Fogaça (Tiquinho Soares).
Técnico: Rafael Guanaes