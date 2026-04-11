Internacional x Grêmio: horário, onde assistir e prováveis escalações

Internacional x Grêmio se enfrentam neste sábado, 11, às 20h30, no horário de Brasília, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 11ª rodada da fase do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Internacional para o confronto

O Internacional chega embalado por quatro jogos sem perder no Brasileirão. A equipe ocupa a 13ª posição e quer se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

A última derrota da equipe foi para o Bahia, fora de casa, no dia 15 de março. De lá para cá, a equipe não foi mais derrotada e subiu na tabela.

Para esse jogo, o técnico Paulo Pezzolano deve promover a entrada de Félix Torres, no lugar de Victor Gabriel, que está suspenso.

Como chega o Grêmio para o confronto

Já o Grêmio vem de derrota para o Montevideo City Torque na estreia da Copa Sul-Americana. A equipe não vem de boa fase e, dos últimos sete jogos, venceu apenas um duelo. Para isso, o técnico Luis Castro deve promover mudanças na equipe

Onde assistir a Internacional x Grêmio

O duelo entre Internacional x Grêmio será transmitido pela Amazon Prime Vídeo. A partida está marcada para as 20h30 deste sábado.

Prováveis escalações

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Bahia; Vitinho, Patrick, Villagra, Paulinho e Bernabei; Borré e Carbonero.

Grêmio (Técnico: Luis Castro)

Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Gabriel; Arthur, Nardoni, Tetê, Monsalve e Amuzu; Carlos Vinicius.