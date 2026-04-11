Internacional x Grêmio: horário, onde assistir e prováveis escalações

Sob o comando de Pezzolano, Colorado está há quatro jogos sem perder ((Foto de Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images))
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Publicado em 11 de abril de 2026 às 08h49.
Internacional x Grêmio se enfrentam neste sábado, 11, às 20h30, no horário de Brasília, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 11ª rodada da fase do Campeonato Brasileiro.
O Internacional chega embalado por quatro jogos sem perder no Brasileirão. A equipe ocupa a 13ª posição e quer se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.
A última derrota da equipe foi para o Bahia, fora de casa, no dia 15 de março. De lá para cá, a equipe não foi mais derrotada e subiu na tabela.
Para esse jogo, o técnico Paulo Pezzolano deve promover a entrada de Félix Torres, no lugar de Victor Gabriel, que está suspenso.
Já o Grêmio vem de derrota para o Montevideo City Torque na estreia da Copa Sul-Americana. A equipe não vem de boa fase e, dos últimos sete jogos, venceu apenas um duelo. Para isso, o técnico Luis Castro deve promover mudanças na equipe
O duelo entre Internacional x Grêmio será transmitido pela Amazon Prime Vídeo. A partida está marcada para as 20h30 deste sábado.
Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Bahia; Vitinho, Patrick, Villagra, Paulinho e Bernabei; Borré e Carbonero.
Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Gabriel; Arthur, Nardoni, Tetê, Monsalve e Amuzu; Carlos Vinicius.