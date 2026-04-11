Brasil x Coreia do Sul: horário, onde assistir e prováveis escalações

Arthur Elias aproveitará amistoso para fazer ajustes técnicos e táticos na equipe ((Foto de Luciano Lima/Getty Images))
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Publicado em 11 de abril de 2026 às 11h51.
Brasil x Coreia do Sul se enfrentam neste sábado, 11, às 22h30, no horário de Brasília, na Arena Pantanal. A partida é válida por amistosos da seleção feminina.
Marcando o primeiro jogo do ano em casa, a partida tem um grande significado. Com a Copa do Mundo Feminina sendo realizada no Brasil em 2027, o duelo serve como um termômetro.
Além disso, o Brasil vem de uma boa temporada, com dez vitórias, dois empates e três derrotas em 15 duelos no último ano.
Além disso, a conquista da Copa América, em agosto de 2025, foi um ponto alto da última temporada, mostrando que o ciclo já vive uma grande consolidação.
Já em 2026, a Seleção teve algumas fragilidades expostas e agora terá a oportunidade de se reerguer diante do seu público e também testar jogadoras e variações táticas.
Já a Coreia do Sul chega embalada após a disputa da Copa da Ásia Feminina. As Taegeuk Ladies terminaram em primeiro lugar no grupo A e, na fase final, golearam o Uzbequistão por 6 a 0, antes de serem eliminadas pelo Japão.
Nos últimos cinco jogos disputados, as coreanas venceram três partidas, com 16 gols marcados e sete sofridos. A seleção também conseguiu vaga na Copa do Mundo de 2027 por meio da Copa da Ásia.
O duelo entre Brasil x Coreia do Sul será transmitido pela Globo, SporTV e geTV. A partida está marcada para as 22h30 deste sábado.
Lelê; Yasmin, Thaís Ferreira, Lauren e Raissa; Tainá Maranhão, Duda Sampaio, Ari Borges e Angelina; Jhenifer, Ludmila e Gabi Portilho.
Kim Min-jeong; Jang Sel-gi, Kim, Hye-ri, Choo Hyo-joo e Kim Shin-ji; Ko Yoo-jin, Jung Min-young, Jin Young-noo e Jeon Yy-gyeong; Eun-ju Moon e Park Soo-jeong.