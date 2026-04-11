Brasil x Coreia do Sul: horário, onde assistir e prováveis escalações

Brasil x Coreia do Sul se enfrentam neste sábado, 11, às 22h30, no horário de Brasília, na Arena Pantanal. A partida é válida por amistosos da seleção feminina.

Como chega o Brasil para o confronto

Marcando o primeiro jogo do ano em casa, a partida tem um grande significado. Com a Copa do Mundo Feminina sendo realizada no Brasil em 2027, o duelo serve como um termômetro.

Além disso, o Brasil vem de uma boa temporada, com dez vitórias, dois empates e três derrotas em 15 duelos no último ano.

Além disso, a conquista da Copa América, em agosto de 2025, foi um ponto alto da última temporada, mostrando que o ciclo já vive uma grande consolidação.

Já em 2026, a Seleção teve algumas fragilidades expostas e agora terá a oportunidade de se reerguer diante do seu público e também testar jogadoras e variações táticas.

Como chega a Coreia do Sul para o confronto

Já a Coreia do Sul chega embalada após a disputa da Copa da Ásia Feminina. As Taegeuk Ladies terminaram em primeiro lugar no grupo A e, na fase final, golearam o Uzbequistão por 6 a 0, antes de serem eliminadas pelo Japão.

Nos últimos cinco jogos disputados, as coreanas venceram três partidas, com 16 gols marcados e sete sofridos. A seleção também conseguiu vaga na Copa do Mundo de 2027 por meio da Copa da Ásia.

Onde assistir a Brasil x Coreia do Sul

O duelo entre Brasil x Coreia do Sul será transmitido pela Globo, SporTV e geTV. A partida está marcada para as 22h30 deste sábado.

Prováveis escalações

Brasil (Técnico: Arthur Elias )

Lelê; Yasmin, Thaís Ferreira, Lauren e Raissa; Tainá Maranhão, Duda Sampaio, Ari Borges e Angelina; Jhenifer, Ludmila e Gabi Portilho.

Coreia do Sul (Técnico: comissão técnica da KFA )

Kim Min-jeong; Jang Sel-gi, Kim, Hye-ri, Choo Hyo-joo e Kim Shin-ji; Ko Yoo-jin, Jung Min-young, Jin Young-noo e Jeon Yy-gyeong; Eun-ju Moon e Park Soo-jeong.