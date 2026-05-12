Internacional x Athletic: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Partida acontece nesta terça-feira, 12, pela quinta fase do campeonato

Porto Alegre, RS, Brasil - 04/10/2023 - Beira-Rio - Conmebol Libertadores 2023, semifinal, jogo 2, jogo entre Fluminense x Internacional. (Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C/Agência Brasil)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de maio de 2026 às 06h03.

Internacional e Athletic se enfrentam nesta terça-feira, 12, pela Copa do Brasil.

O duelo, no Beira-Rio, é válido pelo jogo de volta da quinta fase. O Internacional venceu a ida por 2 a 1 e joga por um empate para avançar. Já o Athletic precisa vencer por dois gols para se classificar no tempo normal.

Que horas assistir à Internacional x Athletic

A partida acontece às 19h30, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 12.

Onde assistir à Internacional x Athletic

O jogo será transmitido pelo Prime Video.

Prováveis escalações

Internacional

Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero e Bernabei; Alerrandro.

Técnico: Paulo Pezzolano

Athletic

Luan Polli; Jonathan Silva, João Miguel e Beleze; Douglas Silva, Ian Luccas, Jota e Zeca; Kauan Rodrigues, Otusanya e Max.

Técnico: Alex

