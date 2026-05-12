Cruzeiro x Goiás: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil nesta terça-feira

Cruzeiro e Goiás se enfrentam nesta terça-feira, 12, às 21h30 (de Brasília), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil 2026.

A decisão acontece após empate por 2 a 2 na partida de ida, deixando o confronto aberto para o duelo decisivo em Minas Gerais.

Como chegam as equipes para o confronto?

O Cruzeiro chega embalado após vencer o Bahia por 2 a 1, de virada, na Arena Fonte Nova, no último sábado. Os gols da equipe mineira foram marcados por Kauã Moraes e Kaique Kenji. O resultado levou o clube aos 19 pontos no Campeonato Brasileiro, colocando o time na 10ª posição da tabela.

Já o Goiás chega para a decisão após vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova no clássico disputado no sábado. Mesmo atuando boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, o time segurou o resultado e encerrou uma sequência negativa de quatro derrotas consecutivas na Série B.

Onde assistir Cruzeiro x Goiás ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Sportv, GeTV e Premiere.

Que horas é o jogo Cruzeiro x Goiás hoje?

O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília).