Cidade do México barra venda de álcool durante jogo contra a Tchéquia pela Copa do Mundo

A Cidade do México determinou a suspensão temporária da venda de bebidas alcoólicas em áreas que devem concentrar grandes aglomerações de torcedores durante a partida da seleção mexicana pela Copa do Mundo, marcada para esta quarta-feira, 23. A decisão foi publicada pelo governo local no Diário Oficial nesta terça-feira.

Já garantido na liderança de seu grupo e classificado para a fase eliminatória, o México enfrenta a República Tcheca no estádio Azteca pela última rodada da fase de grupos. A expectativa das autoridades é de que centenas de milhares de pessoas ocupem pontos tradicionais de celebração da capital, especialmente a região do Ángel de la Independencia, no Paseo de la Reforma.

A restrição também alcança o centro histórico da cidade, onde está instalado o espaço oficial de transmissão dos jogos no Zócalo. O local recebeu grande público nas partidas anteriores da seleção mexicana.

De acordo com o decreto, assinado pelo secretário de Governo, César Cravioto Romero, a medida busca garantir a segurança dos participantes, manter a ordem pública, facilitar a circulação de pessoas e veículos e evitar incidentes durante as atividades relacionadas ao torneio.

Embora o consumo de álcool em vias públicas já seja proibido na capital mexicana, a regra foi amplamente desrespeitada em comemorações anteriores da Copa do Mundo.

As celebrações registradas após as partidas da seleção ocorreram sem episódios graves de violência. No entanto, depois da vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, autoridades identificaram atos de vandalismo e acúmulo de resíduos em diferentes regiões da cidade. Entre as ocorrências registradas estavam o lançamento de latas, danos a estruturas do metrô e depredação de espaços públicos próximos ao Ángel de la Independencia.

A proibição da venda de bebidas alcoólicas entrará em vigor às 15h desta quarta-feira e seguirá até as 7h de quinta-feira. Supermercados e pequenos comércios serão afetados pela medida. Já bares e restaurantes poderão continuar servindo bebidas alcoólicas, desde que o consumo ocorra dentro dos estabelecimentos e sem venda para consumo externo.

Que horas será a partida México x República Tcheca?

A partida entre México e República Tcheca está prevista para começar às 19h no horário local, correspondente à 1h da madrugada de quinta-feira no horário GMT.

Com duas vitórias na competição, a seleção mexicana assegurou a liderança do Grupo A. O resultado também garante à equipe a realização de sua partida da fase de mata-mata no estádio Azteca.